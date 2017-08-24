Глава "Ленфильма": рекламе, которую получил фильм "Матильда", позавидует любой автор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Любой автор может позавидовать рекламе, которую получила еще не вышедшая кинокартина Алексея Учителя "Матильда" из-за разногласий между режиссером и депутатом Госудумы Натальей Поклонской. Такое мнение высказал в четверг журналистам гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин.

"Картину я не видел. Мы ждем, когда ее представят, и мы сможем ее обсудить. Любой автор может позавидовать такой рекламе, которая произошла. Никто не видел картину, но все ее уже обсуждают", - сказал Пичугин.

По его словам, нельзя комментировать то, чего не видел, так как финальный монтаж может сильно отличаться от первоначального замысла. "О фильме нельзя судить, даже если вы прочитали сценарий. Режиссерская, авторская версия может существенно отличаться, могу огромное количество примеров привести", - сказал он.

Как сообщил ТАСС на этой неделе Алексей Учитель, российская премьера фильма "Матильда" перенесена с 6 на 23 октября 2017 года и состоится, как и планировалось, в Мариинском театре.