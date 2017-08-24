Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава "Ленфильма": рекламе, которую получил фильм "Матильда", позавидует любой автор

Культура
24 августа, 17:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, августа. /ТАСС

Эдуард Пичугин при этом подчеркнул, что комментировать то, чего не видел, нельзя, поскольку итоговый вариант может сильно отличаться от первоначального замысла

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Любой автор может позавидовать рекламе, которую получила еще не вышедшая кинокартина Алексея Учителя "Матильда" из-за разногласий между режиссером и депутатом Госудумы Натальей Поклонской. Такое мнение высказал в четверг журналистам гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

"Картину я не видел. Мы ждем, когда ее представят, и мы сможем ее обсудить. Любой автор может позавидовать такой рекламе, которая произошла. Никто не видел картину, но все ее уже обсуждают", - сказал Пичугин.

По его словам, нельзя комментировать то, чего не видел, так как финальный монтаж может сильно отличаться от первоначального замысла. "О фильме нельзя судить, даже если вы прочитали сценарий. Режиссерская, авторская версия может существенно отличаться, могу огромное количество примеров привести", - сказал он.

Как сообщил ТАСС на этой неделе Алексей Учитель, российская премьера фильма "Матильда" перенесена с 6 на 23 октября 2017 года и состоится, как и планировалось, в Мариинском театре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
"Тигр"-трансформер
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
2
Директор школы в Москве: перенести 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители
3
В центре Киева произошел взрыв
4
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Минобороны России на форуме "Армия-2017" показало, чем воюют террористы в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама