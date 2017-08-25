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Команда кинофестиваля "Край света" рассчитывает, что на Сахалине будет учрежден кинофонд

Культура
25 августа, 2:25 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Одной из задач фонда будет выделение грантов на проекты островных кинематографистов, сказал генеральный продюсер Алексей Агранович

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Команда, занимающаяся проектом сахалинского фестиваля "Край света", в который помимо кинофестиваля входят обучающие мастерские, рассчитывает, что на Сахалине будет учрежден региональный кинофонд. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер кинофестиваля Алексей Агранович.

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"Уже можно говорить, что на Сахалине потихоньку появляется региональный культурный продукт (кино, снятое на острове, - прим. ТАСС). И мы будем его всячески поддерживать и делать все для того, чтобы он вставал на ноги и потихоньку становился конкурентоспособным и в кинотеатрах, и на кинофестивалях. Мы <...> надеемся, что на Сахалине будет учрежден региональный кинофонд, одной из задач которого будет выделение грантов на проекты островных кинематографистов", - сказал Агранович.

По его словам, в этом году на фестивале достаточно большая программа сахалинского кино. "В день открытия будут представлены два фильма, имеющие непосредственное отношение к острову. Замечательный фильм "В объятиях моря", снятый братьями Моисеевыми, представят на церемонии открытия, а на площади покажем фильм "Папин пароход" Оксаны Бычковой, уроженки Сахалина", - рассказал Агранович. Всего, по данным пресс-службы кинофестиваля, в рамках проекта "Кино Сахалина" зрителям покажут восемь картин, сделанных сахалинцами. В дни культурного форума в рамках мастерской "Европеец-Азиат" сахалинские режиссеры снимут новый фильм, который, возможно, покажут на закрытии "Края света-2017".

В рамках кинофестиваля "Край света" традиционно работает мастерская "Европеец-Азиат" - для начинающих сахалинских кинематографистов и тех, кто хочет всерьез научиться снимать кино.

ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.

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