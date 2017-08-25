Команда кинофестиваля "Край света" рассчитывает, что на Сахалине будет учрежден кинофонд

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Команда, занимающаяся проектом сахалинского фестиваля "Край света", в который помимо кинофестиваля входят обучающие мастерские, рассчитывает, что на Сахалине будет учрежден региональный кинофонд. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер кинофестиваля Алексей Агранович.

"Уже можно говорить, что на Сахалине потихоньку появляется региональный культурный продукт (кино, снятое на острове, - прим. ТАСС). И мы будем его всячески поддерживать и делать все для того, чтобы он вставал на ноги и потихоньку становился конкурентоспособным и в кинотеатрах, и на кинофестивалях. Мы <...> надеемся, что на Сахалине будет учрежден региональный кинофонд, одной из задач которого будет выделение грантов на проекты островных кинематографистов", - сказал Агранович.

По его словам, в этом году на фестивале достаточно большая программа сахалинского кино. "В день открытия будут представлены два фильма, имеющие непосредственное отношение к острову. Замечательный фильм "В объятиях моря", снятый братьями Моисеевыми, представят на церемонии открытия, а на площади покажем фильм "Папин пароход" Оксаны Бычковой, уроженки Сахалина", - рассказал Агранович. Всего, по данным пресс-службы кинофестиваля, в рамках проекта "Кино Сахалина" зрителям покажут восемь картин, сделанных сахалинцами. В дни культурного форума в рамках мастерской "Европеец-Азиат" сахалинские режиссеры снимут новый фильм, который, возможно, покажут на закрытии "Края света-2017".

В рамках кинофестиваля "Край света" традиционно работает мастерская "Европеец-Азиат" - для начинающих сахалинских кинематографистов и тех, кто хочет всерьез научиться снимать кино.

ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.