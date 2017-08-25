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По итогам работы кинофестиваля "Край света" будет создан интернет-ресурс о Сахалине

Культура
25 августа, 2:43 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Материалы для сайта будут собраны во время работы мастерских сахалинского кинофестиваля

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Интернет-ресурс, рассказывающий о Сахалине, планируется создать по итогам работы мастерских кинофестиваля "Край света", открывшегося в пятницу в Южно-Сахалинске. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер кинофестиваля Алексей Агранович.

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"Новый цифровой интернет-ресурс, своеобразный путеводитель по Сахалину, но рассказанный самими жителями острова с использованием разных инструментов (фотографии, фильма), надеемся создать к следующему кинофестивалю "Край света". Он будет интересен и жителям острова (можно много узнать про место, где ты живешь, чего ты и не знал), а с другой стороны, это может оказаться интересно людям, которые здесь не были, и подтолкнуть их к приезду", - рассказал Агранович.

По его словам, материалы для сайта будут собраны во время работы мастерских сахалинского кинофестиваля "Край света". "В этом году воркшопов будет много - шесть. Три из них будут посвящены кино, три никакого отношения к кино иметь не будут, но работа всех мастерских будет направлена в одно русло - "Сахалин. Автобиография", - сказал генеральный продюсер.

Например, по его словам, одна из мастерских будет заниматься поиском новых экскурсионных маршрутов по городу, которые основываются на неофициальной мифологии. "То, что нигде и никогда не прочитаете, что знают только жители. Вся эта мифология, рассказанная самими людьми, и станет проектом "Сахалин. Автобиография", - пояснил Агранович.

VII Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" продлится до 1 сентября. Вниманию зрителей будет предложено более 60 фильмов, 10 из них вошли в конкурсную программу фестиваля и будут бороться за Гран-при в 1 млн рублей.

ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.

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