Михалков нашел "новых Ди Каприо и Ахеджакову" на прослушиваниях в свою Киноакадемию

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ректор собственной Академии кинематографического и театрального искусства Никита Михалков в пятницу набирал актеров в свою мастерскую и нашел на прослушиваниях "новых Леонардо Ди Каприо и Лию Ахеджакову".

В двухдневном кастинге принимают участие около сорока абитуриентов, которые хотели бы учиться в мастерской Михалкова. Пока самое сильное впечатление на режиссера произвела актриса Елена Качиашвили. "Шикарно, сумасшедшая энергетика, это абсолютный клад, - сказал режиссер после прослушивания. - Конечно, Настасья Филипповна из нее не очень, но она может стать в будущем чистой Ахеджаковой. Этот тот самый случай, когда актер может сделать свой какой-то недостаток любимым зрителями".

Также Михалков выделил актера из Казани Равиля Батырова. "Звездой" он точно может стать, по крайней мере, в кино, это такой Ди Каприо, - считает режиссер. - У него есть самое главное - обаяние, хорошее бесстрашие, внутренняя уверенность, что он своего добьётся".

С этого года - бесплатно

В кастинге принимали участие те, кто имеет законченное высшее профильное образование и опыт работы в профессиональной сфере. Слушатели в продюсерскую (глава - Леонид Верещагин) и режиссерскую мастерскую (возглавляет Владимир Хотиненко) уже набраны.

"Для Академии Михалкова это уже третья приемная кампания, - отметили в пресс-службе Академии. - Количество заявок на поступление по сравнению с прошлым годом увеличилось по всем направлениям: конкурс на актерскую мастерскую увеличился в 2,5 раза (с 4 человек на место до 10), на режиссерскую - в 2 раза (с 8 человек на место до 16), конкурс на продюсерское отделение составил 7 человек на место".

В итоге по 5 человек будут зачислены на режиссуру и продюсерство, 20 мест - на актерское направление. "Важным шагом в работе с нового учебного года станет изменение в оплате обучения слушателей, - сообщили в пресс-службе. - Абитуриенты всех мастерских, успешно прошедшие творческие испытания, будут освобождены от оплаты обучения на весь период".

"Ребята будут учиться бесплатно благодарят Фонду Тимченко, это благородное дело, - сказал журналистам Михалков. - В этом году у нас огромный конкурс, ужесточили отбор, при таком конкурсе появляется возможность выбирать самое лучшее".

Итоги работы Академии за два года

За два года существования годичной Академии Михалков выдано 66 дипломов о повышении профессиональной квалификации, снято более 20 курсовых и дипломных фильмов. Созданы итоговые спектакли - "Метаморфозы", "Метаморфозы-2", "Тина", "Укрощение строптивой", "Воскресение", которые играют на сценах столичных и региональных театров.