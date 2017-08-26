"Ночь кино" в регионах: гамаки под открытым небом, звездное небо и квест по Стивену Кингу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет с 26 на 27 августа почти на двух тысячах площадок по всей России. Для зрителей в регионах она станет не просто культурным событием, но и возможностью посмотреть фильм в необычных условиях.

В Симферополе ночные сеансы будут смотреть из гамаков, на Урале зрителям покажут старинные кинокамеры, в Калининграде решили объединить киносеанс с изучением ночного звездного неба через телескоп, а в Ульяновской области решили организовать квест по произведениям Стивена Кинга.

Как отметил в ходе недавней рабочей поездки в Татарстан министр культуры РФ Владимир Мединский, в прошлом году акция "Ночь кино" прошла с большим успехом, но это был Год кино. Сейчас "важно понять, сможет ли она [акция] так же прижиться, как "Ночь музеев", "Ночь искусств" и "Библионочь".

По словам министра, зрители традиционно выбирают три фильма на сайте Фонда кино, "мы с продюсерами фильмов договариваемся, что они разрешают их показывать бесплатно их по всей стране". "Дело не только в бесплатном кинопоказе, но и в огромном количестве сопутствующих мероприятий, акций, экскурсий, выставок о кино", - отметил он.

По всей стране будут показывать фильмы, которые зрители выбрали в ходе голосования на сайте ТАСС: всего в нем участвовали 15 кинолент, победителями стали "Время первых", "Кухня. Последняя битва" и "28 панфиловцев". Для детской программы выбран мультфильм "Снежная королева - 3: Огонь и лед".

Архивы и кинокамеры

Для некоторых регионов "Ночь кино" стала поводом вспомнить историю отечественного кинематографа, и перед показами зрителям в них откроют материалы, ранее не известные широкой публике. В Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области впервые представят фото- и видеоматериалы о детском кинофестивале 1940 года, а также документы о съемках в городе фильмов "Срок давности", "Васса Железнова" и "Запрещенные люди", неизвестные факты истории кино 1920-х годов.

На Урале зрители "Ночи кино" не только увидят лучшие отечественные фильмы, но также изучат старинные кинокамеры, сообщили в департаменте информационной политики региона. Всего в акции примут участие более сотни площадок, главной из которых станет екатеринбургский Дом кино, где будут исполнять песни из кино и продемонстрируют старинные кинокамеры и кинооборудование, покажут кадры первых фильмов.

Звезды на небе и на экране

Фильм "Время первых" рассказывает о полете Алексея Леонова и его первом в истории космонавтики выходе в открытый космос, и в Калининграде, почетным гражданином которого является космонавт, зрителям предложат сочетать киносеанс с изучением звездного неба через телескоп. Кинопоказ организован в Музее янтаря, а на смотровой площадке башни "Дона", построенной в 1854 году, будет установлен телескоп.

"В связи с тем, что у нас в рамках акции планируется показ фильма "Время первых", мы решили показать людям космос и организовать ночные экскурсии на смотровую площадку нашей башни. Там будет установлен телескоп", - рассказал ТАСС представитель музея, добавив, что представители Калининградского астрономического клуба расскажут гостям о ночном небе. На месте будет также развернута выставка оптики. Всего "Ночь Кино" в Калининградской области объединит 35 площадок, на которых показы картин будут продолжаться до глубокой ночи.

В гамаке под открытым небом

Ккинопросмотры в южных регионах будут проходить под открытым небом. В Астраханской области "Ночь кино" пройдет на 45 площадках, рассказала ТАСС министр культуры и туризма региона Галина Зотеева. В Астрахани за последние полвека снималось около 20 фильмов, сейчас в регионе создана областная кинокомиссия, активно модернизируются кинотеатры в сельских районах.

Также есть портал для кинокомпаний, где собрана информация о природных условиях, исторических местах, памятниках и технических возможностях региона.

В Крыму для "Ночи кино" задействовано 22 площадки, в Симферополе показы пройдут в парке имени Гагарина, сообщила координатор акции в Республике Крым, заведующая отделом методической, просветительской, прокатной и демонстрационной деятельности Крымского киномедиацентра Дарья Богунова.

По ее словам, помимо кресел и специального покрытия - для любителей полежать - в парке повесят гамаки. На улице Глинки планируют устроить автокинотеатр, где можно будет смотреть кино, не выходя из машин.

В Оренбурге экран для воскресного киносеанса под открытым небом будет растянут между колоннами Дома Советов, а площадка и ступени на входе станут своеобразной сценой. Просмотры под открытым небом ожидают в "Ночь кино" жителей Сахалина, Курска, Белгорода, Саратова и других городов, где такое развлечение позволит погода.

Кино в замке Романовых

В Воронежской области показы в "Ночь кино" пройдут в одном из самых интересных памятников региона - замке Ольденбургских, родственников российской императорской семьи, в Рамони. Как рассказала ТАСС методист отдела культурно-просветительской деятельности музейного комплекса Анна Кретинина, здесь организуют чаепитие и впервые покажут в замке три фильма о династии Романовых.

Показы исторических фильмов предлагает и Санкт-Петербург - в музее-усадьбе поэта Гавриила Державина будут бесплатно показывать фильмы, посвященные Пушкину. Гостям предложат соединить бесплатный показ с музейной экскурсией, на которую нужно будет купить билет, а затем угостят их чаем или кофе.

Музыка из кинофильмов и квест по Стивену Кингу

"Ночь кино" в Саратове пройдет на двух открытых площадках - в сквере Дружбы народов и на пешеходной улице Волжской, которая в будущем станет частью самой протяженной пешеходной зоны в Европе. По данным Минкультуры Саратовской области, зрителями "Ночи кино" станут более 18 тысяч жителей региона, показы пройдут на 33 площадках.

В Саратовской области ежегодно проходит фестиваль детского анимационного кино "Киновертикаль". В 2016 году область получила от Фонда кино 65 миллионов рублей на модернизацию оборудования и реконструкцию 13 кинотеатров в десяти районах.

Ульяновский симфонический оркестр в рамках акции "Ночь кино" подготовит концерт музыки из кинофильмов. На открытой площадке перед Дворцом книги пройдет викторина на знание мультфильмов и мирового кинематографа и квест на основе экранизаций книг Стивена Кинга, а в музее Ленинского мемориала будет работать шоу-выставка восковых фигур "Легенды кинематографа".

По словам министра искусства и культурной политики Ульяновской области Ольги Мезиной, в регионе ведется активная работа по развитию кинокластера. В 2016 году регион занял первое место в Поволжье по темпам открытия цифровых кинозалов в сельской местности. Область вошла в пилотный проект "Кино России", благодаря чему здесь проводятся съемки фильмов.

В Челябинске программа "Ночи кино" включает не 4, а 5 фильмов, причем название пятого до последнего момента будут держать в секрете. По данным областного Министерства культуры, пригласительные билеты можно выиграть в соцсетях у партнеров проекта.

Северный Кавказ: кино о герое и обновленный кинотеатр

В Ингушетии в "Ночь кино" покажут документальный фильм "Который впереди" - об уроженце республики Герое России, генерал-майоре авиации Суламбеке Осканове, ценой своей жизни предотвратившем падение самолета на поселок Хворостянку в Липецкой области.

В Ставрополе будет разыгран годовой абонемент в кино, бесплатные кинопоказы пройдут в киноклубах, домах культуры, а также в отреставрированном кинотеатре "Салют", официальное открытие которого приурочили к "Ночи кино".

Для киноманов Дагестана будет работать импровизированный кинотеатр под открытым небом на территории Театра поэзии.

Кинофестивали от Урала до Сахалина

В восточных регионах страны "Ночь кино" стала продолжением кинофестивалей с показом отечественных фильмов. В Южно-Сахалинске проходит кинофестиваль "Край света", и 27 августа, на его третий день, сахалинцам покажут более 20 фильмов на 4 площадках, сообщили ТАСС в оргкомитете.

В Якутске "Ночь кино" совпала с молодежным фестивалем популярной культуры "Geek-fest". Как сообщил ТАСС первый замминистра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин, помимо Якутска акция будет проходить в семи кинотеатрах в районах республики.

Сейчас идет подготовка к V Якутскому международному кинофестивалю, программа которого включит фильмы из России, Южной Кореи, Швеции, Казахстана, Финляндии.

В Свердловской области "Ночь кино" станет продолжением только что прошедшей недели российского кино, показавшей 6 кинопремьер. За 2 года на средства Фонда кино здесь оснащены цифровым оборудованием 5 кинозалов и открыто 4 новых кинозала в малых городах Среднего Урала.

По словам министра культуры региона Светланы Учайкиной, осенью в инновационном культурном центре в Первоуральске начнет работу студия анимации.

В Оренбурге "Ночь кино" пройдет в рамках X Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард".

Петербург - Севастополь: дискуссии о кино

"Ночь кино" - праздник для зрителей, а для профессионалов это еще один повод обсудить проблемы киноотрасли, считают организаторы акции в Санкт-Петербурге и Севастополе, поэтому 27 августа здесь пройдут не только показы, но и профессиональные дискуссии.

О планах развития киноотрасли в Севастополе ТАСС рассказал кинорежиссер Алексей Александров, который представил свои идеи на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я озвучил две основные темы: первое - это создание кинокомиссии (организации, созданной при участии властей для поддержки кинематографистов, - прим. ТАСС), второе - создание молодежной киностудии", - сказал Александров.

Кроме того, по его словам, предлагается ввести систему рибейтов - возврата части документально подтвержденных расходов на съемки в регионе, что позволит привлечь в Севастополь съемочные группы.

В Курганской области, где "Ночь кино" пройдет на 30 площадках, задумались не только об организации праздника, но и о подготовке кадров. Заведующий отделом кинообслуживания областного Центра народного творчества и кино, режиссер Роман Бухортов рассказал ТАСС о проблеме, связанной с тем, что выпускники школ региона уезжают поступать в профильные вузы, не имея базовых знаний о кино.

"В планах - открыть в Кургане базовую школу кино для начинающих, чтобы школьники имели возможность обучаться здесь, получать необходимые знания, и с этими знаниями поступать в вузы на кинематографические профессии", - сказал он.

"Инкубаторы талантов"

"Ленфильм" в День российского кино откроет собственную дискуссионную площадку для начинающих режиссеров и всех интересующихся кинематографом - "Ленфильм-клуб", рассказал журналистам гендиректор студии Эдуард Пичугин.

По его словам, киноцентр "Ленфильма" должен стать местом показа кинодебютов, творческих встреч, открытых мастер-классов. Как ожидается, одним из ключевых направлений работы "Ленфильм-клуба" станет представление дебютных работ молодых кинематографистов.

"Это площадка для создания новых звезд и поиска будущих мастеров", - сказал Пичугин.

"Мне кажется, что у студии, как инкубатора талантов, какого-то пространства, вокруг которого могут объединяться молодые талантливые люди, институции, мероприятия, есть колоссальное будущее", - отметил режиссер, член совета директоров "Ленфильма" Алексей Герман.

Организаторы "Ночи кино" в Архангельской области также увидели в проведении акции повод обратиться к жизни кинематографистов. Как рассказала ТАСС начальник отдела культуры, искусства и туризма управления социальной политики администрации Новодвинска Ольга Сорокина, здесь пройдет встреча с юной актрисой, восьмиклассницей Александрой Дрочневой, которая сыграла главную роль в ленте "Не для речки", завоевавшей приз 39-го Московского международного кинофестиваля.