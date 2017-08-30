На фестивале "Край Света" покажут дебютный фильм Алисы Хазановой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 августа /ТАСС/. Дебютный фильм "Осколки" Алисы Хазановой покажут в среду на международном кинофестивале "Край Света" на Сахалине. В картине она выступила не только как режиссер и автор сценария, но и как актриса и продюсер.

"Это авторское кино, не блокбастер, поэтому на большое количество копий я не рассчитываю. Мне бы только хотелось, чтобы эта картина подтолкнула зрителей на размышления над своей жизнью", - сказала Хазанова.

Она также добавила, что "Осколки" выйдут в прокат в ноябре 2017 года. Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

Съемки проходили в США, и актеры в фильме говорят на английском языке. При этом, по мнению Хазановой, при переводе картины на русский язык она потеряла бы свой шарм. Режиссер также уточнила, что съемки в США имели свою специфику.

"Приходилось вписываться в жесткий график, съемки проходили только ночью. Физически было тяжело выступать и режиссером и выходить на площадку. Почти не спала. Но этот опыт оказался очень ценным для меня", - рассказала Хазанова.

Также 30 августа в рамках конкурсной программы "Края света" зрители увидят фильм "Ньютон" (режиссер Амит В. Масуркар, Индия) и "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов ( режиссер Александр Хант, Россия).

Алиса Хазанова

Актриса, режиссер. Окончила Хореографическое училище, Московскую академию хореографии и Джульярдскую школу в Нью-Йорке, в течение восьми лет была артисткой труппы Большого театра. Преподает в Школе современного танца Николая Огрызкова, ставила хореографические номера для Академии хореографии.

В 2005 году дебютировала в кино как актриса в короткометражной картине Николая Хомерики "Вдвоем", также снималась у него в фильмах "977" (2006) и "Сказка про темноту" (2009). Другие актерские работы: "Бедуин" (2011), телесериал "Краткий курс счастливой жизни" (2012) , "Женщина в черном" (2012), "Страна ОЗ" (2015).

О фестивале

Седьмой Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" проходит в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября. Фестиваль учрежден Министерством культуры Сахалинской области и проводится под патронатом губернатора региона. Вниманию зрителей будет предложено более 60 фильмов, 10 из них вошли в конкурсную программу фестиваля.

Кроме гран-при фестиваля, составляющего 1 млн рублей, предусмотрены призы за лучшую режиссерскую работу, актерское мастерство (мужская и женская роли), специальный приз жюри, приз зрительских симпатий, который традиционно вручает губернатор по результатам зрительского голосования, и приз мэра Южно-Сахалинска. Вниманию зрителей будет предложено более 60 фильмов, 10 из них вошли в конкурсную программу фестиваля.