Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпродюсер: кинофестиваль "Край света" пройдет и в Калининграде

Культура
31 августа, 11:22 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 31, августа. /ТАСС

По словам Алексея Аграновича, программа калининградского киносмотра будет сконцентрирована вокруг "проблем взросления"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Край света", ежегодно проходящий на Сахалине, будет организован и в Калининграде осенью 2018 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер проекта Алексей Агранович.

Смотрите также

Команда кинофестиваля "Край света" рассчитывает, что на Сахалине будет учрежден кинофонд

По итогам работы кинофестиваля "Край света" будет создан интернет-ресурс о Сахалине

Программу "Трудности взросления" добавили в план кинофестиваля "Край света"

"У сахалинского кинофестиваля появится брат-близнец в Калининграде. Еще один "Край света" запланирован на период осенних каникул 2018 года в Калининграде. За основу будет взята модель сахалинского кинофестиваля. При этом наполнение "Края света" в Калининграде будет с поправками на проблемы этого региона", - сказал Агранович.

Генеральный продюсер также рассказал о том, что Южно-Сахалинск по-прежнему останется площадкой Международного кинофестиваля "Край света", а кинопрограмма калининградского киносмотра будет сконцентрирована вокруг "проблем взросления". Новый "Край света" будет обращен в первую очередь к молодежи.

"Мы хотим сделать фестиваль о том, как помочь молодому человеку найти свой путь в жизни. Хотим дать общее представление о том, как он может самореализоваться и превратить свою мечту в реальность", - уточнил генеральный продюсер. При этом выбор региона он объяснил тем, что Калининград является "абсолютной рифмой Сахалину".

"Во-первых, Калининград - это, своего рода, тоже остров, анклав. У него нет простого сообщения со своей территорией. Во-вторых, Калининград присоединился к России также после Второй мировой войны. При этом Сахалин является воротами в Азию, а Калининград - в Европу. Два этих "края света" представляют огромный интерес и составляют образ России", - сказал собеседник ТАСС.

О фестивале

Седьмой Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" проходит в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября. Фестиваль учрежден Министерством культуры Сахалинской области и проводится под патронатом губернатора региона. Вниманию зрителей предложено более 60 фильмов, 10 из них вошли в конкурсную программу фестиваля.

Кроме гран-при фестиваля, составляющего 1 млн рублей, предусмотрены призы за лучшую режиссерскую работу, актерское мастерство (мужская и женская роли), специальный приз жюри, приз зрительских симпатий, который традиционно вручает губернатор по результатам зрительского голосования, и приз мэра Южно-Сахалинска.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Людмилы Рюминой
2
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
3
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
4
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
5
Интриганка, танцовщица, игрок: какой была Матильда Кшесинская
6
СМИ: главу Польской туристической организации уволили за позицию по Освенциму
7
СМИ: принцесса Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама