Генпродюсер: кинофестиваль "Край света" пройдет и в Калининграде

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Край света", ежегодно проходящий на Сахалине, будет организован и в Калининграде осенью 2018 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер проекта Алексей Агранович.

"У сахалинского кинофестиваля появится брат-близнец в Калининграде. Еще один "Край света" запланирован на период осенних каникул 2018 года в Калининграде. За основу будет взята модель сахалинского кинофестиваля. При этом наполнение "Края света" в Калининграде будет с поправками на проблемы этого региона", - сказал Агранович.

Генеральный продюсер также рассказал о том, что Южно-Сахалинск по-прежнему останется площадкой Международного кинофестиваля "Край света", а кинопрограмма калининградского киносмотра будет сконцентрирована вокруг "проблем взросления". Новый "Край света" будет обращен в первую очередь к молодежи.

"Мы хотим сделать фестиваль о том, как помочь молодому человеку найти свой путь в жизни. Хотим дать общее представление о том, как он может самореализоваться и превратить свою мечту в реальность", - уточнил генеральный продюсер. При этом выбор региона он объяснил тем, что Калининград является "абсолютной рифмой Сахалину".

"Во-первых, Калининград - это, своего рода, тоже остров, анклав. У него нет простого сообщения со своей территорией. Во-вторых, Калининград присоединился к России также после Второй мировой войны. При этом Сахалин является воротами в Азию, а Калининград - в Европу. Два этих "края света" представляют огромный интерес и составляют образ России", - сказал собеседник ТАСС.

О фестивале

Седьмой Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" проходит в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября. Фестиваль учрежден Министерством культуры Сахалинской области и проводится под патронатом губернатора региона. Вниманию зрителей предложено более 60 фильмов, 10 из них вошли в конкурсную программу фестиваля.

Кроме гран-при фестиваля, составляющего 1 млн рублей, предусмотрены призы за лучшую режиссерскую работу, актерское мастерство (мужская и женская роли), специальный приз жюри, приз зрительских симпатий, который традиционно вручает губернатор по результатам зрительского голосования, и приз мэра Южно-Сахалинска.