Программу "Трудности взросления" добавили в план кинофестиваля "Край света"

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Программа "Трудности взросления" добавлена в план кинофестиваля "Край света", который в пятницу начал работу в Южно-Сахалинске. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер кинофестиваля Алексей Агранович.
"В этом году у нас добавляются "Трудности взросления". Это новая программа, адресованная молодежи. Посмотрим, как она работает. На самом деле у нас на нее большие планы", - сказал он.
В программу вошли фильмы из Австрии, Германии, Непала, России, Франции, Швейцарии и Таиланда.
В 2017 году во внеконкурсной программе фестиваля - семь киноблоков: "Соседи" - новые фильмы из Китая, Японии и Южной Кореи; "Фестивальные хиты" - самые важные премьеры крупных международных фестивалей; "Как научиться смотреть кино" - показы фильмов будут сопровождаться лекциями; "Точка сборки" - документальная программа о том, как строить жизнь и создавать гражданское общество своими руками; "Якутия: опыт роста" - программа якутского малобюджетного кино; " Эко.doc" - программа зрелищных экологических фильмов; "Миядзаки и другие" - уже традиционная программа зарубежной анимации для детей и взрослых.
VII Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" пройдет с 25 августа по 1 сентября. В 2017 году вниманию зрителей будет предложено более 60 фильмов - 10 из них вошли в конкурсную программу фестиваля и будут бороться за Гран-при.
ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.