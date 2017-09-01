Фильм "Время первых" про освоение космоса поборется за выдвижение на "Оскар"

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Фильм "Время первых" Дмитрия Киселева с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях представлен Российскому оскаровскому комитету, которому предстоит выбрать картину-претендента от России на американскую кинопремию. Об этом Киселев рассказал ТАСС.

Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Как сообщил ранее ТАСС источник в комитете, уже определены основные претенденты - это ленты "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Матильда" Алексея Учителя, "Аритмия" Бориса Хлебникова, Анна Каренина. История Вронского" Шахназарова и "Время первых" Дмитрия Киселева.

"Мы фильм комитету уже отправили, эксперты посмотрели, шансы нашей картины комитет пока, конечно, не озвучил", - отметил Киселев. Говоря о возможных конкурентах "Времени первых", режиссер назвал картины "Нелюбовь" и "Матильда".

"С "Матильдой" пока ничего не понятно, этот фильм почти никто не видел, это "темная лошадка", - считает режиссер. - Что касается "Нелюбви" - это серьезная работа, достойная, крепкая - и режиссерская, и операторская". При этом Киселев добавляет, что "если говорить о диалоге со зрителем, его не стоит вести в таком тоне, как это делает Звягинцев".

"Выдвижение фильма "Нелюбовь" выгодно с точки зрения результата, шансы на победу у него большие, но, как мне кажется, кинематографистам стоит все же менять вектор повествования, делать фильмы не такими мрачными", - сказал Киселев. Размышляя о том, чем может зацепить киноакадемиков его картина, режиссер отметил, что по сути у "Нелюбви" и "Времени первых" одна задача - "ответить на вопрос: что такое русская душа".

"Оба ответа имеют право на существование, интерес сейчас к России высокий, многим хочется разобраться, кто же мы такие", - пояснил Киселев.