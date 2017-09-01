Джейн Фонда и Роберт Редфорд получили почетных венецианских львов

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ВЕНЕЦИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Сразу две легенды Голливуда - Джейн Фонда и Роберт Редфорд - высадились в пятницу на острове Лидо, где проходит Венецианский кинофестиваль. Актерам вручили почетных "Золотых львов" за выдающийся вклад в мировой кинематограф.
Торжественная церемония состоялась в большом зале Дворца кино, а награды кинозвездам вручил министр культуры, туризма и культурного наследия Италии Дарио Франческини.
"Ветераны" Голливуда, за плечами которых десятки заметных и отмеченных премиями ролей, представили фильм "Наши души в ночи" (Our Souls at Night). "Роберт по-прежнему прекрасно целуется, как когда нам было по 20 лет. Не могу отрицать, что определенные фантазии на его счет меня тогда обуревали", - призналась 79-летняя Фонда.
На съемочной площадке актеры впервые встретились еще в 1965 году - в картине "Кэт Баллу" (Cat Ballou). "Наши души в ночи" - это уже четвертая их совместная лента. А наиболее известной остается "Босиком по парку" (Barefoot in the Park, 1967), где они играли молодую семейную пару.
"Я хотел сыграть в своем последнем фильме именно с Джейн, прежде, чем умереть", - поделился со своей стороны 81-й Редфорд, который накануне объявил, что прекращает актерскую карьеру и будет продолжать работать только в качестве кинорежиссера. К режиссуре он обратился еще в 1980 году. Кроме того, он уделяет много времени молодым талантам.
Фонда, наоборот, почти прекратив сниматься в 1990 году, в последние годы вернулась в кинематограф, снявшись в ряде телевизионных проектах и для сети Netflix, а также последнем фильме итальянца Паоло Соррентино "Молодость" (The Youth, 2015).