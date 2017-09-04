СМИ: фильм "Гоголь. Начало" лидирует в прокате РФ и СНГ по итогам выходных

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фильм "Гоголь. Начало", вышедший в российский прокат 31 августа, лидирует в прокате РФ и СНГ по итогам минувших выходных (31 августа - 3 сентября), в кассе ленты 219,5 млн рублей. Такие неофициальные и предварительные данные привел портал о новостях индустрии kinobusiness.com.
Кинолента состоит из восьми частей. Для прокатной версии будет создано четыре картины - "Гоголь. Начало", "Гоголь. Заколдованное место", "Гоголь. Вий", "Гоголь. Страшная месть", каждая из которых объединит по две серии. Продолжения, по словам создателей, будут выходить через каждые полтора месяца.
Сценаристами проекта выступили Алексей Чупов и Наталья Меркулова. В ролях задействованы Александр Петров (Николай Гоголь), Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова и др. Фильм выходит в версиях для двух возрастных категорий: 16+ и 18+.
На втором месте в рейтинге находится лента Эдгара Райта "Малыш на драйве", прибавившая к кассе по итогам уикенда 64,7 млн рублей. Мультипликационный "Эмоджи фильм" за минувшие выходные собрал в прокате РФ и СНГ 47,6 млн рублей, "Реальная белка - 2" - 44,5 млн. Замыкает топ-5 российский комедийный фильм "Про любовь. Только для взрослых" с 32,6 млн рублей в кассе.