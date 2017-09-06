Концерты Робби Уильямса в России могут перенести

Песков считает угрозы погромов в кинотеатрах из-за "Матильды" уродливыми проявлениямиКультура 6 сентября, 16:49
Концерты Робби Уильямса в России могут перенестиКультура 6 сентября, 16:47
МИД опубликовал видео действий американских силовиков в генконсульстве РФПолитика 6 сентября, 16:46
Российские лыжники коллегиально примут решение о выступлении в отборе к Паралимпиаде-2018Спорт 6 сентября, 16:44
Депутат Госдумы Свищев назвал безобразием решение МПК продлить отстранение ПКРСпорт 6 сентября, 16:40
МПК: пять из семи критериев по восстановлению ПКР может выполнить в ближайшее времяСпорт 6 сентября, 16:25
Оргкомитет "Пхенчхан-2018" намерен добиться участия российских паралимпийцев в ИграхСпорт 6 сентября, 16:17
Россия на сессии "Валдая" назвала три ключевых принципа для успешного сотрудничества в АТРЭкономика и бизнес 6 сентября, 16:14
Колобков: Минспорт ожидал продления отстранения Паралимпийского комитета РоссииСпорт 6 сентября, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Концертное агентство Talent Concert International (T.C.I.), готовившее выступление британского певца Робби Уильямса в России, ведет переговоры с менеджментом артиста о переносе дат концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"T.C.I. ведет переговоры с менеджментом Робби Уильямса о переносе концертов в Москве и Санкт-Петербурге на более поздние даты. Однако ясность в этом вопросе может появиться только после более точного понимания состояния здоровья артиста", - отметили в агентстве.
Во вторник стало известно, что концерты Уильямса в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show в Санкт-Петербурге (7 сентября) и Москве (10 сентября), а также выступление в рамках фестиваля "Новая волна" в Сочи не состоятся. "Вчера нами получено извещение от менеджмента артиста о внезапном ухудшении здоровья и госпитализации Робби и невозможности давать концерты в ближайшее время", - сообщили в T.C.I.
Билеты на концерт певца в Москве и Петербурге можно будет сдать по месту приобретения и получить денежные средства в размере номинальной стоимости билетов, начиная с 27 сентября 2017 года. "Просим зрителей с пониманием отнестись к тому, что данное время необходимо для проведения соответствующих финансовых и документальных регламентных процедур", - пояснили организаторы.