СБУ запретила въезд на Украину российскому рэперу Басте

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на три года на территорию страны российскому рэп-исполнителю Василию Вакуленко (Баста). Об этом сообщается в официальном ответе ведомства на запрос украинского издания "Апостроф".

"СБУ в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда на Украину гражданину РФ (Василию Вакуленко) сроком на три года", - говорится в документе.

Ранее помощник министра внутренних дел Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко сообщал, что информировал руководство украинской спецслужбы о том, что российский рэпер посещал Крым, что, по его мнению, является основанием для объявления персоной нон грата.

Баста последний раз выступал в Киеве 17 июня, а следующий концерт был запланирован на 1 декабря.

Ранее СБУ запретила въезд в страну более 140 российским артистам. В черный список, который периодически пополняется, вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.