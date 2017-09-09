СБУ запретила въезд на Украину российскому рэперу Басте

Федерация гандбола России не имеет информации о положительных допинг-тестах гандболистокСпорт 9 сентября, 10:53
Допинг-тесты трех гандболисток молодежной сборной РФ на ЧЕ дали положительные результатыСпорт 9 сентября, 10:42
СБУ запретила въезд на Украину российскому рэперу БастеКультура 9 сентября, 10:37
Минобороны ко Дню танкиста опубликовало ролик о работе экипажа танка Т-90Армия и ОПК 9 сентября, 10:36
Для обеспечения запуска "Союза" на оперативные аэродромы перебазирована авиация ЦВОКосмос 9 сентября, 10:15
Сулейманов: состояние боксера Абдусаламова остается без больших измененийСпорт 9 сентября, 10:12
Готовность стадиона ЧМ-2018 в Волгограде составляет 72-76%Спорт 9 сентября, 10:06
Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в ЮгреПроисшествия 9 сентября, 10:01
"Владимир", "Армата" и боевые болиды: какие машины составляют танковый кулак РоссииАрмия и ОПК 9 сентября, 10:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на три года на территорию страны российскому рэп-исполнителю Василию Вакуленко (Баста). Об этом сообщается в официальном ответе ведомства на запрос украинского издания "Апостроф".
"СБУ в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда на Украину гражданину РФ (Василию Вакуленко) сроком на три года", - говорится в документе.
Ранее помощник министра внутренних дел Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко сообщал, что информировал руководство украинской спецслужбы о том, что российский рэпер посещал Крым, что, по его мнению, является основанием для объявления персоной нон грата.
Баста последний раз выступал в Киеве 17 июня, а следующий концерт был запланирован на 1 декабря.
Ранее СБУ запретила въезд в страну более 140 российским артистам. В черный список, который периодически пополняется, вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.