Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СБУ запретила въезд на Украину российскому рэперу Басте

Культура
9 сентября, 10:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, сентября. /ТАСС

Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко сообщил руководству спецслужбы Украины о том, что Василий Вакуленко посещал Крым

Поделиться
Материал из 1 страницы
Василий Вакуленко (Баста)

Василий Вакуленко (Баста)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на три года на территорию страны российскому рэп-исполнителю Василию Вакуленко (Баста). Об этом сообщается в официальном ответе ведомства на запрос украинского издания "Апостроф".

"СБУ в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда на Украину гражданину РФ (Василию Вакуленко) сроком на три года", - говорится в документе.

Смотрите также

СБУ запретила въезд на Украину российскому певцу Мите Фомину

Певице Бьянке отказано во въезде на Украину

Основателю "Агаты Кристи" Вадиму Самойлову запретили въезд на Украину

Ранее помощник министра внутренних дел Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко сообщал, что информировал руководство украинской спецслужбы о том, что российский рэпер посещал Крым, что, по его мнению, является основанием для объявления персоной нон грата.

Баста последний раз выступал в Киеве 17 июня, а следующий концерт был запланирован на 1 декабря.

Ранее СБУ запретила въезд в страну более 140 российским артистам. В черный список, который периодически пополняется, вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова
2
Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в Югре
3
Водитель "КамАЗа" нарушил правила движения, въехав на регулируемый ж/д переезд в ХМАО
4
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
5
В Минобороны РФ удивлены словами главы военного ведомства ФРГ об учениях "Запад-2017"
6
Сулейманов: состояние боксера Абдусаламова остается без больших изменений
7
Путин поручил изучить случаи отказа жителям Крыма в российском гражданстве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама