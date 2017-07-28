СБУ запретила въезд на Украину российскому певцу Мите Фомину

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на три года на территорию страны российскому певцу, экс-солисту группы Hi-Fi Мите Фомину. Об говорится в официальном ответе СБУ на запрос украинского издания "Радио свобода".

"Руководствуясь частью один статьи 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и статьи семь Закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", СБУ принято решение о запрете въезда на территории нашего государства указанном гражданину РФ [певцу Мите Фомину] сроком на три года", - говорится в ответе.

10 июня Служба безопасности Украины заявила, что проверяет его высказывания на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest во Львове о том, что Крым является российской территорией.

Ранее СБУ запретила въезд в страну около 140 российским артистам. В черный список, который время от времени пополняется, вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.