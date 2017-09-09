На Венецианском фестивале назвали лучших актера и актрису

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Британская актриса Шарлотта Рэмплинг удостоена "Кубка Вольпи" как лучшая актриса. Об этом объявило в субботу международное жюри 74-го Венецианского фестиваля во главе с американской актрисой Аннетт Бенинг, передает новостной канал Rai News 24.

Обладательница множества международных наград Рэмплинг сыграла почти бессловесную роль в картине работающего в США итальянского режиссера Андреа Паллаоро "Ханна" (Hannah).

Лучшим актером назван ливанский актер Камель эль Баша, сыгравший в картине "Оскорбление" (The Insult).