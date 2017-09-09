Фильм "Форма воды" Гильермо дель Торо удостоен "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Главная награда 74-го Венецианского кинофестиваля - "Золотой лев Святого Марка" - присуждена ленте Гильермо дель Торо "Форма воды" (The Shape of Water). Об этом объявило в субботу международное жюри во главе с актрисой Аннетт Бенинг, передает новостной канал Rai News 24.

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