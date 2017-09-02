Джордж Клуни представил на конкурсе Венецианского кинофестиваля новый фильм

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ВЕНЕЦИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Актер Джордж Клуни представил в субботу в конкурсе Венецианского кинофестиваля в качестве режиссера свой новый фильм "Субурбикон" (Suburbicon). Это - его шестая по счету режиссерская работа, причем впервые он не снимается в своей картине.
Авторы сценария - братья Коэн, у которых Клуни неоднократно снимался. Главные роли исполняют Мэтт Дэймон (это его второе появление в конкурсе на фестивале) и Джулиана Мур (одновременно играющая двух персонажей - парализованной жены героя и ее сестры).
Продюсером выступил Грант Хеслов, снявший "Безумный спецназ" (The Men Who Stare at Goats), в котором сыграл Клуни. Фильм был представлен в Венеции в 2009 году. Хеслов также был соавтором сценария второго полнометражного фильма Клуни "Доброй ночи и удачи" (Good Night and Good Luck), который в 2005 году удостоился приза за лучший сценарий в Венеции, где Клуни частый гость.
Вместе с Клуни в Венецию приехала его супруга адвокат Амал Аламуддин и их дети - трехмесячные двойняшки Элла и Александр.
Новая картина Клуни - на остро социальную тему. В "Субурбиконе" (вымышленный квартал), что, судя по содержанию, можно перевести как "образцовый городок", затрагивается тема расизма. Сценарий, написанный 30 лет назад братьями Коэн, не потерял своей актуальности. Действие происходит в подчеркнуто типичном городке "одноэтажной Америки" в одном их южных штатов в 1959 году.
"Сегодня над Америкой зависло черное облако, - сказал он. - Все в стране злы. Пока мы снимали, слушали по телевизору предвыборные речи о том, что нужно выстраивать стены и делать Америку великой". "Наш настоящий "первородный" грех - рабство, - считает Клуни. - И до сих пор мы продолжаем думать неправильно, обвиняя во всем меньшинства. Мой фильм о том, что мы так и не решили проблему расизма".
Критики высоко оценили работу Клуни, который уже называется одним из претендентов на главную награду - "Золотого льва Святого Марка".