"Серебряных львов" Венецианского фестиваля получили режиссеры из Франции и Израиля

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. "Серебряных львов Святого Марка" получили картины молодого французского режиссера Ксавье Леграна за лучшую режиссуру и израильского мастера Самуэля Маоза - как Гран-при жюри. Об этом объявило в субботу международное жюри 74-го Венецианского фестиваля во главе с американской актрисой Аннетт Бенинг, передает новостной канал Rai News 24.

Картина "Заточение" (Jusqu'a la garde) - первая полнометражная для Леграна, который удостоен также "Льва будущего", премии за лучшую дебютную картину имени Луиджи Де Лаурентиса.

У Маоза, представившего в конкурсе драматичную притчу "Фокстрот" (Foxtrot), в копилке уже есть "Золотой лев". Он был удостоен его в 2009 году за военную драму "Ливан" (Lebanon).