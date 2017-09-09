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"Серебряных львов" Венецианского фестиваля получили режиссеры из Франции и Израиля

Культура
9 сентября, 22:27 UTC+3 РИМ РИМ 9, сентября. /ТАСС

Картина Ксавье Леграна удостоена награды за лучшую режиссуру, работа Самуэля Маоза - как Гран-при жюри

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РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. "Серебряных львов Святого Марка" получили картины молодого французского режиссера Ксавье Леграна за лучшую режиссуру и израильского мастера Самуэля Маоза - как Гран-при жюри. Об этом объявило в субботу международное жюри 74-го Венецианского фестиваля во главе с американской актрисой Аннетт Бенинг, передает новостной канал Rai News 24.

Картина "Заточение" (Jusqu'a la garde) - первая полнометражная для Леграна, который удостоен также "Льва будущего", премии за лучшую дебютную картину имени Луиджи Де Лаурентиса.

У Маоза, представившего в конкурсе драматичную притчу "Фокстрот" (Foxtrot), в копилке уже есть "Золотой лев". Он был удостоен его в 2009 году за военную драму "Ливан" (Lebanon).

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