Медведев поздравил Кобзона с 80-летним юбилеем, назвав его легендой

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста СССР, певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина в понедельник.

"Вы стали настоящей легендой нашей эстрады, народным артистом не только по званию, но и по сути", - говорится в поздравлении.

Медведев отметил, что Кобзон стал кумиром нескольких поколений благодаря своей невероятной энергетике и уникальному голосу, а также искреннему исполнению самых разных композиций.

"Каждый ваш концерт - это всегда музыкальный праздник", - подчеркнул Медведев.