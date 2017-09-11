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Медведев поздравил Кобзона с 80-летним юбилеем, назвав его легендой

Культура
11 сентября, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Премьер добавил, что Кобзон стал кумиром нескольких поколений

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Иосиф Кобзон

Иосиф Кобзон

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста СССР, певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина в понедельник.

"Вы стали настоящей легендой нашей эстрады, народным артистом не только по званию, но и по сути", - говорится в поздравлении.

Медведев отметил, что Кобзон стал кумиром нескольких поколений благодаря своей невероятной энергетике и уникальному голосу, а также искреннему исполнению самых разных композиций.

"Каждый ваш концерт - это всегда музыкальный праздник", - подчеркнул Медведев.

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Персоны
Кобзон, Иосиф Давыдович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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