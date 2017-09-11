Медведев поздравил Кобзона с 80-летним юбилеем, назвав его легендой

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста СССР, певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина в понедельник.
"Вы стали настоящей легендой нашей эстрады, народным артистом не только по званию, но и по сути", - говорится в поздравлении.
Медведев отметил, что Кобзон стал кумиром нескольких поколений благодаря своей невероятной энергетике и уникальному голосу, а также искреннему исполнению самых разных композиций.
"Каждый ваш концерт - это всегда музыкальный праздник", - подчеркнул Медведев.