Режиссер Учитель уверен, что показ "Матильды" пройдет без инцидентов

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель считает, что показ его фильма "Матильда" пройдет без инцидентов. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции "Коммерсант FM".
Ранее стало известно, что сети "Формула кино" и "Синема парк" приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.
"Это не страх, это что-то другое. Вчера во Владивостоке прошли тестовые показы картины - за 40 минут зрители смели все билеты, кричали "Браво!" в пяти залах. Никаких инцидентов, даже никаких плакатов не было у кинотеатров. Все это преувеличено. Но я уверен, что никаких инцидентов не будет. И Владивосток это показал", - сказал он.
Режиссер также прокомментировал отказ объединенной сети кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк" показывать "Матильду". "А вообще эта сеть не единственная, и еще не вечер, давайте подождем. Безопасность должно обеспечивать государство", - отметил Учитель.