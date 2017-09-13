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УФАС Петербурга отложило рассмотрение жалоб на рекламу фильма "Матильда"

Культура
13 сентября, 14:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, сентября. /ТАСС

Общественный совет счел, что одного вопроса для заседания мало

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Общественный совет по рекламе петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отложил на неопределенный срок рассмотрение жалоб на рекламу фильма Алексея Учителя "Матильда", поступивших от жительниц Москвы. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Заседание, которое должно было состояться 14 сентября, переносится. Дату сообщим позднее. Общественный совет счел, что одного вопроса для заседания мало", - сказала собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что две жительницы Москвы подали восемь жалоб в петербургское управление ФАС, в которых сообщили, что, по их мнению, афиши и трейлеры к фильму "Матильда" нарушают законы "О рекламе" и "О защите конкуренции". В частности, они указывали, что в одном из трейлеров фильм называется "Главным историческим блокбастером года", что, по их мнению, нарушает закон о защите конкуренции.

Заявительницы также оспаривают утверждение, которое звучит в одном из рекламных роликов: "Основан на реальных событиях". Они буквально покадрово разбирают аудио- визуальное произведение на предмет его соответствия историческим фактам и делают вывод, что ролик является вымыслом, а, значит, он не может быть основан на реальных событиях.

Как ранее уточнили в пресс-службе УФАС, жалобы жительниц Москвы сходны по содержанию.

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