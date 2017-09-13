Поклонская не будет просить руководство Думы не показывать "Матильду" в нижней палате

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская не будет обращаться к руководству нижней палаты парламента с просьбой не показывать 26 октября в думском киноклубе фильм Алексея Учителя "Матильда".

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин подтвердил информацию о том, что показ "Матильды" состоится 26 октября в Госдуме одновременно с выходом фильма в прокат.

"Я просить [не показывать фильм в Госдуме] никого не собираюсь. Принимают решение руководитель Госдумы и комитета [палаты по культуре]. Я туда [в думский киноклуб] не хожу и не собираюсь идти. Я буду выполнять свою работу в соответствии с законом", - заявила ТАСС в среду Поклонская.

Она отметила, что в целом ее отношение к этому нейтральное. "Я к этому [показу фильма в думском киноклубе] вообще отношусь никак. С большой буквы никак", - добавила парламентарий.

"Я свои эмоции стараюсь по силе сдерживать. Поэтому обидно-необидно - это второй вопрос, а вот соответствует ли этическим нормам тот факт, что вопреки мнению общественности и требованиям закона выдается прокатное удостоверение за один вечер, несмотря ни на что, - это вопрос к соответствующим органам", - указала политик. По ее словам, "прокатное удостоверение было выдано с нарушением закона".

"Позицию, характеристику, мнение Общественного совета при Министерстве культуры никто даже не спросил. Мнение Общественного совета категорически отрицательное, о чем высказался уже [глава совета] Павел Анатольевич Пожигайло, который говорит, что ему Общественный совет данную киноленту не представил, как это предусматривают определенные регламентные нормы при выдаче прокатного удостоверения", - пояснила депутат.

Поклонская считает, что "сложившаяся сейчас ситуация вокруг этого фильма говорит об одном: что фильм, как написано в заключениях экспертиз, разжигает рознь, провоцирует на совершение правонарушений, на проявление экстремизма, радикализма". "Я уверена, что правоохранители и контрольно-надзорные органы обратят на это внимание", - заявила она.

При этом Поклонская считает, что среди противников "Матильды" могут быть как реальные, так и нет. "Есть разные противники: есть радикально настроенные активисты - это могут быть и противники и непротивники, а может быть, это актеры какие-то. Кто его знает, кто это. Должен установить следователь, кто это", - пояснила она.

Парламентарий обратила внимание, что о реакции выступающих против "Матильды" активистов "говорят только два человека - режиссер Учитель и адвокат [режиссера] Добрынин". "О том, что "смотрите, завтра будет еще хуже". Больше таких угроз ни от кого не слышно. Вот только из уст режиссера и его адвоката", - указала депутат.

Поклонская также вновь обратила внимание на финансирование фильма. "Бюджетные деньги, которые были выделены (280 млн руб. государственных бюджетных средств), выделялись под другой сценарий. Обратить внимание нужно на расходование бюджетных средств: бюджетные деньги выделялись под другой сценарий - под фильм о балерине, а не о государе, которого в фильме играет порноактер", - заключила она.