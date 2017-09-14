СМИ: актриса из "Игры престолов" закрыла для граждан Турции свой аккаунт в Instagram

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Немецкая актриса турецкого происхождения Сибель Кекилли, сыгравшая в 20 эпизодах популярного сериала "Игры престолов", закрыла свой аккаунт в сервисе Instagram для всех граждан Турции. Как пишет газета Hürriyet, причиной такого шага стали оскорбления и сексуальные домогательства пользователей.

С 13 сентября все желающие ознакомиться с ее профилем в Instagram, заходящие в интернет из турецкого сегмента сети, получают сообщение об ограничении доступа. В частности, появляется сообщение, что профиль Кекилли недоступен в регионе Турции. Сама актриса перед блокировкой аккаунта написала, что "пришло время сказать пока на короткое время", имея в виду прощание с пользователями на территории Турции.

Time to say goodbye for a little while. It seems that I really touched a soft spot with my last two posts. The good thing: all those hypercritical people just took off the masks and showed their ugly faces. I am not willing to explain everything here again, but the whole thing comes down to one point: No matter what a woman did or does, it is always HER life and HER body. Wearing miniskirts, sitting alone on a bus, drinking beer in the public - that does not mean that anyone is allowed to abuse her neither physically nor psychologically. Thank you to all my dear fans for their tireless support. I love you. . Kısa bir süreliğine veda etme zamanı... Öyle görünüyor ki paylaştığım son iki gönderiyle çok hassas bir konuya değinmişim. İyi yanı şu ki bütün o ikiyüzlüler, maskelerini çıkarıp çirkin yüzlerini gösterdiler. Burada her şeyi yeni baştan açıklamaya hiç niyetim yok, ama her şey tek bir sonuca varıyor: bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece ONUN hayati ve ONUN bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına oturmak, sokak ortasinda bira içmek- bunlar onu fiziksel veya psikolojik olarak taciz etme hakkını kimseye vermez. Bıkmadan usanmadan beni destekleyen bütün hayranlarıma çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Публикация от Sibel Kekilli (@sibelkekilli) Авг 19 2017 в 2:43 PDT

Кекилли в течение определенного времени получала оскорбительные сообщения и угрозы сексуального характера от ряда пользователей Instagram из Турции. "Я больше не буду терпеть ваши угрозы, нападки и отвратительные непристойные сообщения с сексуальным подтекстом. Вы фанатики, лицемеры и полны ненависти, мне вас жаль. Держитесь подальше и прекратите подписку на мой аккаунт", - написала актриса ранее в соцсетях.

Кекилли родилась в 1980 году в немецком Хайльбронне и с 2002 года начала актерскую карьеру в "большом кино". Фильм 2004 года "Головой об стену" гражданина Турции из ФРГ Фатиха Акина, где она сыграла главную роль, получил первый приз Берлинского международного кинофестиваля.

После этого успеха СМИ начали изучать прошлое Кекилли и выяснили, что до работы актрисой она сменила много профессий. Но больше всего внимания привлек тот период ее жизни, когда она снималась в немецких порнографических фильмах. Она в этих картинах для взрослых была известна под несколькими псевдонимами и снималась в нескольких жанрах.

Вероятно, именно это ее кинопрошлое, да и съемки в "Игре престолов" могли стать причиной сексуальных домогательств и угроз со стороны ярых блюстителей морали, в том числе мусульманской. Ранее Кекилли во время одного из выступлений в Германии раскритиковала устои некоторых мусульманских семей, в которых домашнее насилие над женщинами является нормой.

В "Игре престолов" актриса исполняет роль Шаи - любовницы одного из главных персонажей сериала Тириона Ланнистера.