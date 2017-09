СМИ: актриса из "Игры престолов" закрыла для граждан Турции свой аккаунт в Instagram

Time to say goodbye for a little while. It seems that I really touched a soft spot with my last two posts. The good thing: all those hypercritical people just took off the masks and showed their ugly faces. I am not willing to explain everything here again, but the whole thing comes down to one point: No matter what a woman did or does, it is always HER life and HER body. Wearing miniskirts, sitting alone on a bus, drinking beer in the public - that does not mean that anyone is allowed to abuse her neither physically nor psychologically. Thank you to all my dear fans for their tireless support. I love you. . Kısa bir süreliğine veda etme zamanı... Öyle görünüyor ki paylaştığım son iki gönderiyle çok hassas bir konuya değinmişim. İyi yanı şu ki bütün o ikiyüzlüler, maskelerini çıkarıp çirkin yüzlerini gösterdiler. Burada her şeyi yeni baştan açıklamaya hiç niyetim yok, ama her şey tek bir sonuca varıyor: bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece ONUN hayati ve ONUN bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına oturmak, sokak ortasinda bira içmek- bunlar onu fiziksel veya psikolojik olarak taciz etme hakkını kimseye vermez. Bıkmadan usanmadan beni destekleyen bütün hayranlarıma çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum.

Публикация от Sibel Kekilli (@sibelkekilli) Авг 19 2017 в 2:43 PDT