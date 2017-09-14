Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: актриса из "Игры престолов" закрыла для граждан Турции свой аккаунт в Instagram

Культура
14 сентября, 12:35 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 14, сентября. /ТАСС

Причина такого шага - оскорбления и сексуальные домогательства пользователей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP/Invision/Joel Ryan

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Немецкая актриса турецкого происхождения Сибель Кекилли, сыгравшая в 20 эпизодах популярного сериала "Игры престолов", закрыла свой аккаунт в сервисе Instagram для всех граждан Турции. Как пишет газета Hürriyet, причиной такого шага стали оскорбления и сексуальные домогательства пользователей.

С 13 сентября все желающие ознакомиться с ее профилем в Instagram, заходящие в интернет из турецкого сегмента сети, получают сообщение об ограничении доступа. В частности, появляется сообщение, что профиль Кекилли недоступен в регионе Турции. Сама актриса перед блокировкой аккаунта написала, что "пришло время сказать пока на короткое время", имея в виду прощание с пользователями на территории Турции.

Time to say goodbye for a little while. It seems that I really touched a soft spot with my last two posts. The good thing: all those hypercritical people just took off the masks and showed their ugly faces. I am not willing to explain everything here again, but the whole thing comes down to one point: No matter what a woman did or does, it is always HER life and HER body. Wearing miniskirts, sitting alone on a bus, drinking beer in the public - that does not mean that anyone is allowed to abuse her neither physically nor psychologically. Thank you to all my dear fans for their tireless support. I love you. . Kısa bir süreliğine veda etme zamanı... Öyle görünüyor ki paylaştığım son iki gönderiyle çok hassas bir konuya değinmişim. İyi yanı şu ki bütün o ikiyüzlüler, maskelerini çıkarıp çirkin yüzlerini gösterdiler. Burada her şeyi yeni baştan açıklamaya hiç niyetim yok, ama her şey tek bir sonuca varıyor: bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece ONUN hayati ve ONUN bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına oturmak, sokak ortasinda bira içmek- bunlar onu fiziksel veya psikolojik olarak taciz etme hakkını kimseye vermez. Bıkmadan usanmadan beni destekleyen bütün hayranlarıma çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum.

Публикация от Sibel Kekilli (@sibelkekilli)

Кекилли в течение определенного времени получала оскорбительные сообщения и угрозы сексуального характера от ряда пользователей Instagram из Турции. "Я больше не буду терпеть ваши угрозы, нападки и отвратительные непристойные сообщения с сексуальным подтекстом. Вы фанатики, лицемеры и полны ненависти, мне вас жаль. Держитесь подальше и прекратите подписку на мой аккаунт", - написала актриса ранее в соцсетях.

Кекилли родилась в 1980 году в немецком Хайльбронне и с 2002 года начала актерскую карьеру в "большом кино". Фильм 2004 года "Головой об стену" гражданина Турции из ФРГ Фатиха Акина, где она сыграла главную роль, получил первый приз Берлинского международного кинофестиваля.

Смотрите также

Последняя серия седьмого сезона "Игры престолов" поставила рекорд по численности аудитории

Джордж Мартин признался, что опасается спойлеров к "Игре престолов"

HBO: новая серия саги "Игра престолов" из-за ошибки попала в интернет

После этого успеха СМИ начали изучать прошлое Кекилли и выяснили, что до работы актрисой она сменила много профессий. Но больше всего внимания привлек тот период ее жизни, когда она снималась в немецких порнографических фильмах. Она в этих картинах для взрослых была известна под несколькими псевдонимами и снималась в нескольких жанрах.

Вероятно, именно это ее кинопрошлое, да и съемки в "Игре престолов" могли стать причиной сексуальных домогательств и угроз со стороны ярых блюстителей морали, в том числе мусульманской. Ранее Кекилли во время одного из выступлений в Германии раскритиковала устои некоторых мусульманских семей, в которых домашнее насилие над женщинами является нормой.

В "Игре престолов" актриса исполняет роль Шаи - любовницы одного из главных персонажей сериала Тириона Ланнистера.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
2
Жители Омска начали ремонтировать городские улицы при помощи картофеля
3
Строители парка "Зарядье" не ожидали проявлений вандализма
4
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
5
Еврокоммисар по энергетике: проект "Северный поток - 2" не отвечает целям ЕС
6
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет
7
Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства гибели российского туриста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама