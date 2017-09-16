Выставка шитой иконы открылась в Российском духовно-культурном центре в Париже

ПАРИЖ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Уникальная выставка "Живопись иглой", собравшая более двух десятков современных шитых икон, открылась в пятницу в Российском духовно-культурном центре в Париже. В торжественной церемонии принял участие министр культуры России Владимир Мединский.

Устроителями выставки вместе с Министерством культуры стали МИД РФ, Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, Центр кинофестивалей и международных программ, федеральное агентство Россотрудничество.

В экспозиции представлены работы, созданные вышивальщицами мастерской "Прикосновение": иконы "Спас Нерукотворный", "Богоматерь Скорбящая", "Блаженная Матрона Московская", "Святитель Николай Чудотворец", "Святой Архангел Гавриил" и другие. Они выполнены вручную в старинной технике вышивки драгоценными камнями, жемчугом и стеклярусом. Лицевое шитье издавна использовалось для создания святых образов. Этот вид шитья относится к одному из видов иконописания, который называли "живописью иглой".

Корнями в историю Древней Руси

Открывая выставку, министр культуры России отметил, что искусство вышивания икон золотом, драгоценными камнями и бисером уходит своими корнями глубоко в историю Древней Руси. "Появление вышитых изображений святых было связано, прежде всего, с необходимостью брать иконы в военные походы, когда шли на защиту родной земли", - напомнил Мединский. Он подчеркнул, что ремесло вышивания было очень почетным.

"Большого уважения заслуживает труд мастерской "Прикосновение", - отметил министр. "Это колоссальная работа по возрождению, сохранению и развитию традиционного искусства вышивания православных икон", - добавил он.

Мединский выразил надежду, что "посмотреть экспозицию придут не только русскоязычные жители Парижа, но и гости, и сами жители французской столицы".

В сердце Парижа

Как рассказала журналистам руководитель мастерской "Прикосновение" Наталья Горковенко, для работы используются только природные материалы - самоцветы, жемчуг, опал. "Эти произведения - кусочек сердца, души России, которые теперь можно видеть в самом центре Парижа", - добавила она.

В свою очередь президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова отметила, что "это самая масштабная выставка шитых икон мастерской". "Нам удалось привезти крупные работы и представить их в сердце столицы Франции", - сказала она.

Организаторы выставки передали образ Владимирской Пресвятой Богородицы в храм Пресвятой Троицы на набережной Бранли.

"Прикосновение"

Как рассказали кураторы экспозиции, мастерская уже на протяжении 12 лет воссоздает и развивает старинные приемы рукоделия, ремесла вышивки и украшения святых образов христианской религии.

По словам кураторов, за годы существования мастерской было создано более 700 икон, из которых более 50 безвозмездно переданы в храмы и монастыри России, Чехии, Германии, США, Великобритании и других стран. При участии мастерской в России и за рубежом было организовано свыше трех десятков выставок. Некоторые из них состоялись в выставочных залах Храма Христа Спасителя в Москве, Троице-Сергиевой лавры, а также Базилики Святителя Николая в Бари (Италия).

Выставка завершит работу 8 октября 2017 года.