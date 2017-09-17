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Netflix создаст сериал о предыстории книги и фильма "Пролетая над гнездом кукушки"

Культура
17 сентября, 9:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Сериал будет посвящен одному из главных отрицательных персонажей книги и ее экранизации - медсестре по имени Милдред Рэтчед

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НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американский стриминг-сервис Netflix сообщил, что спродюсирует и покажет сериал, который расскажет предысторию знаменитых романа и фильма "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo's Nest).

Новый проект будет состоять из 18 эпизодов, разделенных на два сезона. Он будет посвящен одному из главных отрицательных персонажей книги и ее экранизации - медсестре по имени Милдред Рэтчед.

Одним из продюсеров сериала станет американский актер Майкл Дуглас. Он же спродюсировал экранизацию романа в 1975 году, за что был удостоен премии "Оскар". Помимо Дугласа в создании сериала также примет участие сценарист и режиссер Райан Мерфи.

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Главная роль медсестры Рэтчед достанется обладательнице "Золотого глобуса" Саре Полсон, прославившейся ролями в сериалах "Американская история ужасов" (American Horror Story) и "Американская история преступлений" (American Crime Story).

Съемки сериала, который будет называться "Рэтчед", стартуют в середине 2018 года. Его действие начнется в 1947 году и сосредоточится на истории жизни той самой медсестры. Дата премьеры первого сезона проекта пока неизвестна.

Роман американского писателя Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки", повествующий о пациентах и врачах психиатрической лечебницы, был издан в 1962 году и впоследствии обрел небывалую популярность. Журнал Time включил роман в список 100 лучших литературных произведений на английском языке с 1923 года (именно тогда вышел в свет первый номер издания).

В 1975 году состоялась премьера экранизации книги. Ее режиссером стал Милош Форман, а главную роль исполнил актер Джек Николсон. Фильм получил признание критиков и завоевал пять премий "Оскар", включая награду за лучший фильм года.

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