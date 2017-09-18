Швыдкой: Соткилава был "человеком, полным жизни"

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Оперный певец Зураб Соткилава был человеком, полным жизни, обладавшим невероятной энергией на сцене, рассказал ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет. Как отметил Швыдкой, он знал о болезни певца и в целом был очень дружен с ним.
"Я называл его просто Зурико. Он был человеком, полным жизни. Был футболистом и слыл выдающимся спортсменом. Этот спортивный азарт помогал ему в певческой карьере. На сцене Зурико был также полон невероятной энергии", - сказал Швыдкой.
По его словам, Соткилава был "необычайно трогательным и нежным человеком", который "очень хотел петь". "Он понимал, что годы уходят, и жажда бытия на сцене занимала его всего", - отметил собеседник агентства.
"Говорят, незаменимых людей не бывает". Это неправда. Зураб был незаменим", - сказал он.