Замминистра печати РФ: скандал вокруг "Матильды" обеспечит ленте хорошие сборы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" поспособствует хорошим кассовым сборам, особенно в первые дни проката. Такое мнение в четверг высказал заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
"Кино, как и медиа, - это бизнес. А бизнес - это всегда риск, - сказал Волин на пленарной сессии выставки "Кино Экспо" в Петербурге. - Здесь очень просто - чем выше уровень риска, связанный с репутационными угрозами, возмущением экзальтированных граждан, тем больше вероятность сборов".
"Любой скандал продукту на пользу, - продолжил замминистра. - А дальше - издержки. Но, честно говоря, возможные сборы на момент выхода фильма компенсируют сожженный автомобиль точно".
Предпремьерный показ фильма пройдет 22 сентября в Новосибирске, билеты в двух из трех кинозалов были распроданы за сутки.