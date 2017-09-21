Замминистра печати РФ: скандал вокруг "Матильды" обеспечит ленте хорошие сборы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" поспособствует хорошим кассовым сборам, особенно в первые дни проката. Такое мнение в четверг высказал заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Кино, как и медиа, - это бизнес. А бизнес - это всегда риск, - сказал Волин на пленарной сессии выставки "Кино Экспо" в Петербурге. - Здесь очень просто - чем выше уровень риска, связанный с репутационными угрозами, возмущением экзальтированных граждан, тем больше вероятность сборов".

"Любой скандал продукту на пользу, - продолжил замминистра. - А дальше - издержки. Но, честно говоря, возможные сборы на момент выхода фильма компенсируют сожженный автомобиль точно".

Предпремьерный показ фильма пройдет 22 сентября в Новосибирске, билеты в двух из трех кинозалов были распроданы за сутки.