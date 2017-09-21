Показ "Матильды" в Петербурге: зрители не увидели повода для скандала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен человек первыми в Петербурге посмотрели фильм Алексея Учителя "Матильда", который еще до официальной премьеры, назначенной на октябрь, вызвал заметные дискуссии в обществе. Закрытый показ прошел вечером в среду на международном форуме "Кино Экспо". Мероприятие завершилось без инцидентов и каких-либо происшествий, сообщили опрошенные ТАСС зрители после сеанса.

Усиленные меры безопасности

Меры безопасности перед показом были усилены: у входа в зал дежурили сотрудники полиции и МЧС, на улице расположились сотрудники Росгвардии. В фойе зрителям на память раздавали печатное заявление МВД, сделанное на прошлой неделе, о готовности полиции пресекать возможные провокации и содействовать прокатчикам в вопросах охраны порядка в местах демонстрации "Матильды".

Показ был рассчитан в первую очередь на участников рынка и прокатчиков, проход осуществлялся по бейджам, которые распространяли между компаниями, представленными на форуме. Зрителям перед входом в зал пришлось пройти два досмотра вещей и подписать эмбарго, что они не будут распространять информацию о содержании фильма до премьеры. На показе присутствовал и режиссер картины Алексей Учитель.

Нет поводов для скандалов

Никто из собеседников ТАСС, опрошенных после показа, не увидел в новом фильме Учителя каких-либо оснований для скандальных заявлений, которые окружают картину последние несколько месяцев.

"Фильм понравился. Эти скандалы абсолютно не оправданы. Как можно судить о том, что никто не видел? По мнению верующих людей, их права ущемляли, но как их можно ущемить, если вы не видели контент, почему никто не думает об ущемлении прав неверующих? Истерия, которая создана, вся эта охрана ущемляет права неверующих - почему люди должны бояться заходить в кинозал?" - сказал ТАСС продюсер и владелец сети кинотеатров Олег Тетерин.

С ним солидарны большинство зрителей. "Таких поводов нет, с точки зрения кино, произведение очень хорошее. Еще раз на этот фильм не пойду - я в кино редко хожу, с детьми на мультики" - сказал ТАСС участник "Кино Экспо" Дмитрий.

"Ни малейших поводов нет. Для радикалов всегда своя есть точка зрения, на то они и радикалы. Фильм про любовь, с хорошей картинкой, а для людей, которые хотят видеть за всем этим двойные смыслы, такой человек всегда найдет, что истолковать", - добавил его коллега Денис.

"Фильм хороший. Я не думаю, что есть какие-то поводы, ни одного. Хороший исторический фильм, обычный", - сказал после сеанса Фарух.

Возможный пиар

Впрочем, встречались не только полностью положительные оценки, но причин осуждать режиссера из-за картины никто не назвал. "Фильм спорный, вызывает смешанные чувства. Ничего такого сверхъественного", - считает Валерий. "Обычное кино, причем не самое лучшее у Учителя, у него есть и лучше фильмы. Про пошлости - это полный бред, кино и кино", - добавила в разговоре с ТАСС его мама.

"Фильм немного утомил, на мой взгляд, немного затянутый. Про скандалы - это все беспочвенно", - отметил Сергей.

"Хороший фильм. Что касается скандалов - может быть, это просто пиар. Почему нет?" - сказал на выходе из здания Иван, который пришел на показ с женой и сыном.

"Я поздравил сегодня режиссера и руководство "Каро" с тем, что они показали это, пусть в достаточно узком кругу, но все равно это публичный показ. Для художника важным поздравлением является номинация на какой-то приз, для продюсера - это кассовые сборы. С этой точки зрения, пока рано что-то говорить, но я надеюсь, что весь тот пиар, который был создан положительно скажется на финансовом успехе этой картины", - рассказал агентству продюсер Олег Тетерин. Он пояснил, что инвесторы и продюсеры в данном случае снимали коммерческое кино и должны свои деньги вернуть и получить определенную доходность. "Или это надо называть меценатством, или спонсорством, или благотворительностью", - заключил Тетерин.

Позиция Поклонской и МВД

Накануне основной противник картины - депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что осуждает фильм Алексея Учителя "Матильда", даже не посмотрев его, потому что это для православных - грех. "Я как представитель граждан в высшем законодательном органе страны хочу внести ясность в вопросе "не видела, но осуждаю" и обратиться к руководителям компетентных органов. Для сотен тысяч людей, обратившихся в мой и ваш адрес, смотреть фильм для православных есть грех, для уважающих историю страны и первых лиц, представляющих ее на разных исторических этапах, по меньшей степени, некорректно", - сказала она журналистам.

В тот же день МВД задержало троих подозреваемых в поджоге машин возле московского офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Среди задержанных - православный активист Александр Калинин. Поджог произошел 11 сентября, у офиса сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, было изображение с надписью "За Матильду гореть".

Скандал вокруг фильма, в котором рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, возник в связи с разгоревшимся ранее спором между режиссером картины и депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память последнего российского императора и чувства верующих, режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.