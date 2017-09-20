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Учитель просит представителей МВД выступить на ТВ в защиту "Матильды"

Культура
20 сентября, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

По словам режиссера, заявление со стороны правоохранительных органов "резко бы успокоило" прокатчиков

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Алексей Учитель

Алексей Учитель

© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель поблагодарил правоохранителей за работу по расследованию поджога машин у офиса его адвоката в Санкт-Петербурге. Однако наиболее действенной мерой по поддержке своего фильма "Матильда" он считает официальное выступление на телевидении представителей правоохранительных органов.

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Об этом сам Учитель заявил ТАСС в среду.

"Сегодняшней работой правоохранительных органов я доволен, единственное, очень бы хотелось, чтобы представители министерства внутренних дел сделали официальное заявление на телевидении для того, чтобы показы нашего фильма прошли спокойно. Волнуются прокатчики, волнуются те, кто будут показывать фильм, и такое заявление резко бы всех успокоило", - сказал Учитель, комментируя действия правоохранительных органов.

Он напомнил, что две крупнейшие сети кинотеатров уже отказались от показов из соображений безопасности. "Поэтому сегодняшний шаг очень важен, но хотелось бы официального заявления и в прессе, и на телеканале. Первый шаг сделан, важно чтобы остальные поняли, что если они что-то начнут делать, то это будет строго наказано, поэтому это крайне важно", - подчеркнул режиссер. Он отметил, что запланированный на среду показ в Санкт-Петербурге для кинопрокатчиков со всей страны, состоится.

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Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела о поджоге автомобилей были установлены трое подозреваемых в совершении преступления. Один из них был задержан в Москве, двое - в Липецкой области. Один из источников в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что среди задержанных числится православный активист Александр Калинин. Однако позднее стало известно, что он был только допрошен, но не задержан.

В пресс-службе Минкультуры ТАСС сообщили, что глава ведомства Владимир Мединский благодарен лично главе МВД Владимиру Колокольцеву "за столь оперативную реакцию на письмо". Глава ведомства 13 сентября направил письмо главе МВД с просьбой принять все необходимые меры для обеспечения безопасности на показах фильма, в котором рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Учитель, Алексей Ефимович
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