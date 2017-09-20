Задержаны подозреваемые в поджоге машин возле офиса адвоката режиссера Учителя

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Лидер организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин доставлен в полицию по делу о поджоге машин возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина в Москве, также задержаны двое подозреваемых в поджоге. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Калинина допрашивают в рамках этого уголовного дела. Двое задержаны", - сказал источник.
В свою очередь адвокат Константин Добрынин сообщил ТАСС, что ему ничего неизвестно о задержаниях. "Официально меня не уведомляли. Но я склонен верить этой информации. Не удивлен, если это так", - сказал Добрынин.
Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных Добрыниным, есть изображение с надписью "За Матильду гореть". По факту поджога двух автомобилей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").