САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский уверен, что скоро ситуация вокруг фильма "Матильда" успокоится. Он отметил, что Минкультуры благодарно МВД за принятые меры против правонарушений.

"Мы очень благодарны за то, как профессионально сработали органы МВД, оперативно отреагировали и на сами факты правонарушений, и на наше официальное обращение", - сказал министр журналистам. По его словам, "это пример эффективности работы".

Мединский сослался на публикации СМИ, в которых говорилось о даче признательных показаний злоумышленниками. "Это говорит, что задержания были произведены точечно и правильно", - полагает он.

"Я уверен в том, что ситуация сейчас успокоится", - заявил Мединский. Он добавил, что в среду имел контакт с многими прокатчиками, которые благодарили министерство культуры, МВД "за образец четкой работы, просили передать благодарность МВД". "Это было приятно", - признался глава ведомства.