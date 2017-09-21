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Мединский уверен, что скоро ситуация вокруг фильма "Матильда" успокоится

Культура
21 сентября, 15:27 дата обновления: 21 сентября, 15:29 UTC+3

Министр культуры выразил благодарность МВД за принятые меры против правонарушений

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский уверен, что скоро ситуация вокруг фильма "Матильда" успокоится. Он отметил, что Минкультуры благодарно МВД за принятые меры против правонарушений.

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"Мы очень благодарны за то, как профессионально сработали органы МВД, оперативно отреагировали и на сами факты правонарушений, и на наше официальное обращение", - сказал министр журналистам. По его словам, "это пример эффективности работы".

Мединский сослался на публикации СМИ, в которых говорилось о даче признательных показаний злоумышленниками. "Это говорит, что задержания были произведены точечно и правильно", - полагает он.

"Я уверен в том, что ситуация сейчас успокоится", - заявил Мединский. Он добавил, что в среду имел контакт с многими прокатчиками, которые благодарили министерство культуры, МВД "за образец четкой работы, просили передать благодарность МВД". "Это было приятно", - признался глава ведомства.

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