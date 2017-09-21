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Троим задержанным по делу о поджоге машин у офиса адвоката Учителя предъявлено обвинение

Происшествия
21 сентября, 14:21 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Подозреваемые были задержаны в среду

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. МВД предъявило обвинение троим задержанным по уголовному делу о поджоге машин около офиса адвоката режиссера Алексея Учителя в Москве. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"В рамках расследования уголовного дела по факту поджога автотранспортных средств в Староконюшенном переулке троим задержанным предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления", - сообщила она.

Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, было изображение с надписью "за Матильду гореть". По факту поджога двух автомобилей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

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