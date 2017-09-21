Троим задержанным по делу о поджоге машин у офиса адвоката Учителя предъявлено обвинение

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. МВД предъявило обвинение троим задержанным по уголовному делу о поджоге машин около офиса адвоката режиссера Алексея Учителя в Москве. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В рамках расследования уголовного дела по факту поджога автотранспортных средств в Староконюшенном переулке троим задержанным предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления", - сообщила она.

Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, было изображение с надписью "за Матильду гореть". По факту поджога двух автомобилей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").