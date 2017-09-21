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Источник: брата активиста Калинина задержали по делу о поджоге машин

Происшествия
21 сентября, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

При обыске у него и еще одного фигуранта дела изъяли четыре канистры со смесью бензина и пенопласта и 20 небольших листов бумаги с надписью "за Матильду гореть", сообщили в правоохранительных органах

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Брат православного активиста Александра Калинина задержан по уголовному делу о поджоге машин у офиса адвоката режиссера Учителя в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Среди троих задержанных по уголовному делу о поджоге машин - брат Александра Калинина, Юрий Калинин. Ему и еще двум фигурантам дела предъявлены обвинения", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, при обыске у Калинина и еще одного фигуранта изъяты четыре шестилитровые канистры со смесью бензина и пенопласта, мобильные телефоны и 20 небольших листов бумаги с надписью "за Матильду гореть".

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в рамках уголовного дела о поджоге автомобилей сотрудники полиции установили трех подозреваемых в совершении данного преступления. Один из них был задержан в Москве, двое - в Липецкой области.

В то же время источник в правоохранительных органах сообщал, что православный активист Александр Калинин не задержан. По его данным, "подозреваемых трое, они задержаны; Калинина не задерживали, он был доставлен в отделение полиции для опроса, с него берут свидетельские показания в рамках уголовного дела о поджоге машин".

Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, было изображение с надписью "за Матильду гореть". По факту поджога двух автомобилей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

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