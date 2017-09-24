СМИ: фильм "Дорога к матери" планируют выдвинуть от Казахстана на соискание "Оскара"

АСТАНА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Кинокартину режиссера Акана Сатаева "Дорога к матери" планируют выдвинуть на соискание премии "Оскар" от Казахстана в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом члены Национальной академии кинематографических искусств и наук республики объявили на вручении казахстанской премии в области кинематографии "Тулпар".

Как рассказал председатель отделения премии "Оскар" в Казахстане Сатыбалды Нарымбетов, из нескольких фильмов при закрытом голосовании была выбрана картина Акана Сатаева "Дорога к матери". Через несколько недель с ней ознакомятся эксперты киноакадемии в США.

"Мы решили дать возможность нашим режиссерам представить свои фильмы на премию, но пройдут ли они тестирование по всем критериям - это будет решать комиссия, которая принимает документы",- рассказала президент Национальной академии Айман Мусахаджаева, слова которой приводит казахстанский телеканал "Хабар 24".

Историческая драма "Дорога к матери" рассказывает о казахской семье, через которую показана судьба народа, начиная с 1930-х годов и по сегодняшний день. На долю главного героя выпадает разлука с матерью и война, но несмотря ни на что, он всеми силами стремится вернуться домой.

Ранее фильм "Дорога к матери" был показан на 38-м Московском международном кинофестивале, а также на международном кинофестивале "Евразийский мост", где удостоен Гран-при, а актриса Алтынай Ногербек получила приз за лучшую женскую роль. Кроме того, историческая драма получила три приза кинопремии "Выбор критиков" - приз "Лучшая женская роль" присужден актрисе Алтынай Ногербек, награда за "Лучшую женскую роль второго плана" досталась Аружан Джазильбековой, а приз "Лучшая музыка к фильму" разделили композиторы Алим Заиров и Роман Вишневский. Лента также отмечена наградой "Лучший фильм Центральной Азии" на церемонии вручения VI Национальной кинопремии "Ак Илбирс" в Бишкеке. В июне 2017 года историческая драма была названа "Лучшим художественным фильмом" на евразийском кинофестивале в Нью-Йорке.