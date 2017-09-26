Проектом закона о вывозе культурных ценностей из РФ займется комитет Думы по культуре

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет Думы принял решение передать законопроект о вывозе и ввозе культурных ценностей из РФ комитету по культуре, сообщила во вторник журналистам первый зампред комитета Елена Драпеко. Ранее документ был в ведении комитета по бюджету и налогам.

Резонансный законопроект, одним из авторов которого является председатель комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров, был принят в первом чтении в июне прошлого года. Тогда Драпеко выступала против его принятия, отмечая, что инициатива позволит беспрепятственно навсегда вывозить из России культурные ценности.

"Сейчас была такая битва, такая драка. Сегодня большинством членов Совета [Думы] ... высказались за то, чтобы передать [законопроект о вывозе культурных ценностей] в наш комитет", - сказала депутат, отметив, что только "ЛДПР поддержали Макарова".

Парламентарий раскритиковала принятую в первом чтении концепцию законопроекта и заверила, что комитет по культуре займется его тщательной проработкой. "Уровень проработки [проекта] закона совершенно дремучий. Это закон[опроект] олигархов, для олигархов, которые желают вывезти культурные ценности и продать их на аукционе, то есть капитализировать", - считает Драпеко.

При этом, по ее словам, комитет по культуре уже работает над документом. Так, пояснила парламентарий, комитет в рамках рабочей группы встречается с представителями Федеральной службы безопасности, Федеральной таможенной службы, с пограничниками.

Драпеко уверена, что вопросы ввоза и вывоза культурных ценностей за границу "гораздо глубже и серьезней, чем вопросы пересечения объектами границы". "Это вопросы, касающиеся того, что мы на самом деле считаем национальным достоянием. Речь идет об определениях. Сегодня вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сказала, что этот законопроект нужно передать в комитет по культуре, потому что закон регулирует не процесс перехода границы, а что мы вывозим, что считаем национальным достоянием, что вообще никогда не может пересечь границу РФ, а что может, но на каких-то условиях", - пояснила парламентарий.

Проработка документа

Драпеко также обратила внимание на позицию Министерства иностранных дел РФ, согласно которой, "пока между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не заключено соглашение о перемещении культурных ценностей внутри пространства, мы не должны менять свой закон". "Там целая масса технических вопросов, которые мы прорабатываем с пограничной службой. Мы должны восстановить границу. Сегодня у пограничников нет обязанностей отыскивать наш антиквариат, даже музейный ценности, только если они случайно обнаружат их на каком-то досмотре", - заявила депутат.

Она напомнила, что с 1 января начинает действовать новый Таможенный кодекс в странах ЕАЭС. Парламентарий уверена, что необходимо адаптировать законодательство РФ к этому кодексу, "а кодекс к нашим национальным интересам". "Мы должны разрабатывать параллельно и то, и другое [соглашение между ЕАЭС по перемещению культурных ценностей внутри пространства и законопроект о вывозе культурных ценностей за границу], исходя из того, что мы считаем особо ценным и охраняемым", - уверена Драпеко.