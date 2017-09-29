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Толстой: Фонд кино будет выделять средства на отечественные картины на три года вперед

Культура
29 сентября, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Председатель попечительского совета фонда Владимир Толстой отметил, что в каждом отдельном случае решение о выделении средств будет приниматься отдельно

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Фонд кино будет выделять средства на отечественные фильмы на три года вперед. Об этом в пятницу в интервью "Коммерсанту" заявил председатель попечительского совета фонда, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Мы теперь можем распределять финансовую поддержку по большим проектам не на год, а на трехлетие уже со следующего года. В каждом случае такое решение будет приниматься отдельно", - сказал он.

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Раньше, по его словам, каждое решение нужно было согласовывать в правительстве.

Говоря о выходе председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова из попечительского совета, Толстой заметил, что "профессиональных оснований у него для этого не было". "На заседаниях совета Никита Сергеевич не очень часто бывал, но, когда бывал и высказывался, к его мнению прислушивались, - пояснил Толстой. - Мы подняли протоколы заседаний и убедились: ни одного его негативного отношения или голосования против не было, он в основном поддерживал решения совета. Но, раз такое решение созрело и было высказано публично, значит Никита Сергеевич считал его необходимым и ничего не оставалось, как его принять".

Место Михалкова, по словам советника президента, пока никто не займет. "Убежден, что ничего радикально менять не надо - ни в составе попечительского совета, ни в дирекции фонда, - сказал Толстой. - Мы можем допускать ошибки: поддержать проект, который через два года будет не таким выдающимся и ярким, каким казался на этапе заявки. Такие ошибки были, есть и будут, какие бы люди не пришли в фонд".

О Фонде кино

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Основными целями фонда являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом.

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Персоны
Толстой, Владимир Ильич Михалков, Никита Сергеевич
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