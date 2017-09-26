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Эксперты: рост интереса к российским фильмам доказывает эффективность работы Фонда кино

Культура
26 сентября, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Доля отечественных фильмов в прокатных сборах значительно выросла за последние годы

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Эксперты киноиндустрии считают, что и после ухода Никиты Михалкова работа Фонда кино останется такой же эффективной, как и прежде. Об успехах организации говорит тот факт, что доля отечественных фильмов в прокатных сборах значительно выросла за последние годы, заявили опрошенные ТАСС представители отрасли.

Ранее правительство РФ утвердило новый состав попечительского совета Фонда кино. Из него официально выведен режиссер Никита Михалков, заявивший о желании покинуть эту структуру.

Новые фильмы и новые зрители

"Мне кажется, что результаты работы Фонда кино очевидны и чрезвычайно заметны, схема финансирования и влияния на развитие нашего кинематографа чрезвычайно эффективна. За эти годы мы получили довольно большое количество фильмов- событий, которые были бы невозможны при прежней системе финансирования. Кроме того, выросла доля посещаемости и сборов российских фильмов, она составляет порядка 20%. Если бы система работала в прежнем режиме - ничего этого бы не было", - сказал ТАСС кинопродюсер, создатель и глава студии ПРОФИТ Игорь Толстунов.

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С ним согласен и руководитель кинокомпании "СТВ", соучредитель студии анимационного кино "Мельница", режиссер Сергей Сельянов.

"Фонд кино - это лучшее, что случилось с российской киноиндустрией за последние 25 лет. Всякому предвзятому взгляду видно, что российское кино существенно улучшилось в качестве, в общении со зрителем, приобрело необходимые компетенции. Фонд кино - это опора российской киноиндустрии сегодня", - отметил режиссер в беседе с ТАСС.

Толстунов отметил, что в России, как и во всем мире киноиндустрии, большая часть картин не окупается в прокате, и призвал не давать оценку эффективности Фонда кино по этому критерию.

"Конечно, появляются фильмы не слишком удачные, и даже провальные, это нормально. Так живет весь мировой кинематограф. К примеру, возьмем даже не маленькие частные студии, а "Большой Голливуд" - 80% продукции уходит в отвал, как пустая порода. Так устроен этот бизнес: чтобы снять один хороший фильм, надо еще четыре плохих", - подчеркнул продюсер.

Игра по правилам

По словам Толстунова, он рассчитывает, что Фонд кино продолжит наращивать эффективность, несмотря на уход Никиты Михалкова. "Я думаю, что эффективность Фонда будет нарастать. Надо учитывать, что фильм, особенно большой, делается несколько лет, минимум три года, это огромная системная и долгосрочная работа на много лет, поэтому фонд, на мой взгляд, продолжит весьма динамично развиваться, несмотря на отдельные проблемы и недочеты, которые есть в любой системе", - сказал он.

Глава ПРОФИТа обратил внимание на важность четких и постоянных правил при взаимоотношениях между государством и киностудиями. "Мы должны понимать перспективу, поэтому нам нужны понятные и четкие правила игры, а если их будут постоянно менять, ничего хорошего не выйдет, потому что производство фильмов - процесс длительный. Если я начал делать фильм при одних правилах, а заканчивать буду при других, - вряд ли будет что-то хорошее", - добавил он.

Михалков и Фонд кино

В ходе заседаний коллегии Министерства культуры РФ 23 августа председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил о выходе из состава попечительского совета фонда из-за, по его словам, "безответственности организации". Режиссер заметил, что одним из последних событий, которое привело к решению о выходе, стало включение в совет пресс-секретаря председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой.

В свою очередь Тимакова заявила, что курирует вопросы культуры согласно обязанностям заместителя главы аппарата правительства.

Режиссер Сергей Сельянов призвал уважать решение Никиты Михалкова о выходе из попечительского совета организации. "Я знаю, что в ряде случаев Никита Сергеевич предлагал эффективные и полезные решения, то есть его присутствие было вполне конструктивным. Но это же добровольная общественная нагрузка, и если он считает, что его нахождение в составе фонда сегодня столкнулось с какими-то внутренними противоречиями, то это его решение, будем его уважать", - сказал он.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в 1995 году для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинокартин в России и за рубежом, оказания финансовой поддержки организациям, осуществляющим производство, прокат, показ и продвижение фильмов.

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