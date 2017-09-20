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Михалков не считает проблемой, что его письмо о выходе из Фонда кино появилось в интернете

Культура
20 сентября, 9:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Послание режиссера, в котором он сообщает главе Минкультуры Владимиру Мединскому о решении выйти из попечительского совета фонда, опубликовал главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов

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Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков

© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков не видит проблемы в том, что его письмо о выходе из попечительского совета Фонда кино выложили в интернет. Об этом режиссер сказал в среду ТАСС.

Ранее письмо, в котором Михалков официально сообщает министру культуры РФ Владимиру Мединскому о своем решении выйти из совета, опубликовал в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

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"О том, что мое письмо о выходе из Попечительского совета Фонда кино выложили в интернет, впервые слышу, - отметил режиссер. - Некоторое время назад я направил его в Министерство культуры и его дальнейшая судьба мне пока неизвестна". При этом он добавил, что не видит "никакой проблемы в том, что письмо опубликовано в открытом доступе, потому что в нем нет ничего нового".

"Все это я говорил в своем выступлении на коллегии Министерства культуры Российской Федерации, когда выразил свое намерение покинуть Попечительский совет Фонда кино", - пояснил Михалков.

На вопрос о том, кто может занять его место, режиссер ответил: "Надеюсь, что занять мое место не может никто". "Но если речь идет о том, кто физически сядет на опустевший стул в Попечительском совете Фонда кино, то этот вопрос правильнее было бы адресовать не мне", - сказал Михалков.

В ходе коллегии Министерства культуры РФ 23 августа председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил о выходе из состава попечительского совета Фонда из-за "безответственности организации".

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Персоны
Михалков, Никита Сергеевич Венедиктов, Алексей Алексеевич Мединский, Владимир Ростиславович
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