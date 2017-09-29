Зарубежная программа Минкультуры "Большие гастроли 2017" охватит 29 городов России и СНГ

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Более 40 спектаклей пройдут в 29 городах России и стран ближнего зарубежья в рамках зарубежной программы "Большие гастроли 2017" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. Об этом сообщили в пресс-службе центра поддержки гастрольной деятельности.

"В этом году в зарубежной программе примут участие 13 театров, они покажут свои спектакли в 29 городах России и стран ближнего зарубежья", - сообщили в пресс-службе.

В 2017 году в программе впервые примут участие театры из регионов Северо-Западного федерального округа, сообщил журналистам представитель центра поддержки Александр Серов, анонсировавший в пятницу гастроли Русского театра драмы из Алма-Аты в новосибирском театре "Красный факел". "Новое то, что мы охватываем Северо-Западный федеральный округ. В этом году у нас поедет азербайджанский театр. Он будет в Пскове, в городе Великие Луки, Смоленске - они проедутся по западной границе нашей страны", - сказал он.

Кроме того, впервые в программе участвует Русский театр Абхазии, в следующем году в программу войдут театры Китая и Италии, сказал Серов. "Каждый год мы получаем все больше заявок. Мы настроены расширять свои горизонты и демонстрировать российское искусство за рубежом, поскольку к нему есть интерес. Уровень театрального искусства в России настолько высок, что мы смело можем конкурировать со многими другими мировыми театральными школами", - сказал Серов.

По данным пресс-службы центра поддержки гастрольной деятельности, в этом году в зарубежной программе "Больших гастролей" покажут 42 спектакля. Русский театр драмы из Алма-Аты представит 30 сентября и 1 октября в новосибирском театре "Красный факел" спектакль "Андалузское проклятие" по пьесе Федерико Гарсиа Лорки "Дом Бернарды Альбы". На прошлой неделе "Красный факел" открыл сезон "версией без слов" этого же произведения. Директор театра Александр Кулябин назвал совпадение случайным, отметив, что теперь у новосибирского зрителя будет возможность сравнить принципиально разные постановки.

"Большие гастроли" ежегодное проводятся Министерством культуры РФ для поддержки русских театров за рубежом. В рамках зарубежной программы в 2016 года состоялось 63 спектакля в 27 городах 20 регионов России. ТАСС является информационным партером "Больших гастролей".