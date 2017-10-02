В Риге открылся международный театральный фестиваль "Золотая маска в Латвии"

РИГА, 2 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова, Мария Иванова/. Международный театральный фестиваль "Золотая маска в Латвии" стартовал в Риге. По случаю открытия фестиваля состоялась пресс-конференция, которая прошла в дружественной атмосфере, сообщил корреспондент ТАСС.

Первое слово было предоставлено генеральному директору российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" Марии Ревякиной.

"Мы благодарим тех, кто уже на протяжении 12 лет поддерживает проведение фестиваля "Золотая маска в Латвии", - сказала она.

"Этот фестиваль уже стал доброй традицией - каждый октябрь мы привозим новые спектакли российских театров, причем не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, из Омска, Ярославля и других городов", - добавила Ревякина.

По ее словам, за это время в рамках фестиваля в Латвии состоялось 106 показов 62 спектаклей. Кроме постановок проходят мастер-классы под руководством выдающихся деятелей театрального искусства, а также благотворительные акции.

Жизнь коротка, а искусство - вечно

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов со своей стороны отметил, что этот фестиваль "в течение нескольких дней будет формировать культурное пространство не только Риги, но и еще двух крупнейших городов республики - Лиепаи и Вентспилса".

"Мне кажется, что интерес зрителей будет абсолютно однозначно высоким. Интерес специалистов и актеров этого фестиваля также уже подтвержден годами", - подчеркнул он.

"Русская культура в Латвии - это признаваемое явление. Латвия и Россия - это страны, которые долгое время взаимообогащали друг друга. Теперь этот процесс продолжается и, мне кажется, это самое лучшее подтверждение тому, что соседи по географии, по определению, продолжают быть соседями и духовно, и виртуально. А это гораздо важнее каких-то преходящих конъюнктурных обстоятельств. Хочу закончить свой комментарий очень интересной фразой, которая, как мне кажется, объясняет очень многое: "жизнь коротка, а искусство - вечно", - заметил дипломат.

Поддержка местных властей

Этот ежегодный смотр также проходит при поддержке Министерства культуры Латвии и мэрии Риги, от имени которой на пресс-конференции выступила представитель департамента образования, культуры и спорта Байба Шмите.

"Рижская дума поддерживает этот фестиваль финансово с 2007 года, и за это время была возможность увидеть свыше 100 постановок, которые посмотрели более 60 тыс. зрителей, что по масштабам Латвии по-настоящему очень большое число", - отметила она.

"Важно и то, что на фестивале представлены спектакли разных жанров, профессионалы на мастер-классах рассказывают о последних тенденциях в российских театрах, а также есть благотворительные вечера. Этот фестиваль важен не только для зрителей, но и для профессионалов", - считает Шмите.

"Иванов" начинает

Откроется фестиваль во вторник, 3 октября, в рижском театре Dailes показом спектакля "Иванов" Государственного театра наций с народным артистом РФ Евгением Мироновым в главной роли.

"Всегда с огромной радостью приезжаю в Ригу, - признался он. - Это единственный город после Москвы, куда привозятся все мои новые спектакли. Видимо, так здесь встречают, что хочется сюда приезжать".

Актер рассказал, что спектакль "Иванов" приехал в Ригу после гастролей в Минске, где чеховскую постановку очень хорошо приняли. "Теперь посмотрим, как спектакль примут рижане", - заметил он.

По словам Миронова, "Иванов" - принципиально важная постановка для Театра наций. Артист напомнил, что первая премьера этой пьесы Чехова состоялась 130 лет назад на сцене частного театра Корша, где сейчас располагается Театр наций.

"Именно Корш заказал Чехову "Иванова", - уточнил актер, добавив, что "Иванов" стал драматургическим дебютом Антона Павловича Чехова.

Первую чеховскую пьесу в Театре наций поставил режиссер Тимофей Кулябин. В ней задействованы такие известные актеры, как Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова, Игорь Гордин, Виктор Вержбицкий. Главную роль исполняет худрук Театра наций Евгений Миронов.

О фестивале

Фестиваль "Золотая Маска в Латвии" включен в межгосударственную программу культурного обмена между министерствами культуры Латвии и России и является одним из крупнейших культурно-гуманитарных проектов двух стран. Цель смотра - представить латвийской публике лучшие драматические, балетные, оперные, кукольные спектакли России - лауреатов и номинантов Национальной театральной премии России "Золотая маска", а также способствовать широкому профессиональному обмену мнениями между театральными деятелями обеих стран.