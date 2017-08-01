"Золотая маска" и Российский Красный Крест получили самые большие президентские гранты

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Театральный фестиваль "Золотая маска", Российский Красный Крест и спортивный клуб КПРФ по итогам первого в этом году конкурса на получение президентских грантов стали обладателями наибольшей финансовой поддержки. Результаты конкурса опубликованы во вторник на сайте единого грантооператора - Фонда президентских грантов.

Самый большой грант - 50 млн рублей - по итогам конкурса получила автономная некоммерческая организация "Фестиваль "Золотая маска" на проведение российской национальной премии и фестиваля "Золотая маска". Премия была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр. Одноименный театральный фестиваль проходит весной каждого года в Москве, на нем представляются спектакли из городов России.

Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест" получила грант в размере 20,355 млн рублей на развитие добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного движения "Я твой донор".

На третьем месте по размеру выигранного гранта - автономная некоммерческая организация "Спортивный клуб КПРФ". Спортклуб компартии получил 15,33 млн рублей на проведение мероприятия под названием "О, спорт - ты мир!".

Гранты от 10 до 15 млн рублей

Десять некоммерческих организаций получили гранты в размере от 10 до 15 млн рублей.

Так, Союз журналистов России получил 15 млн рублей на проведение форума современной журналистики "Вся Россия - 2017". Грант в размере 13,94 млн рублей достался Московскому объединению организаций ветеранов локальных войн и военных конфликтов на развитие межгосударственной гуманитарной программы "И помнит мир спасенный".

Грант в 12,99 млн рублей распределен Центру социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья "Лыжи мечты", созданному актером и телеведущим Сергеем Белоголовцевым. Средства выделены на организацию всероссийских "Стартов мечты" по горным лыжам и роллер-спорту для детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, среди получателей грантов размером свыше 10 млн рублей: российская общественная организация инвалидов "Перспектива", Центр проблем аутизма, Ассоциация волонтерских центров, "Лига школьного и дворового спорта".

О конкурсе

В понедельник, 31 июля, состоялось заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, на котором были подведены итоги первого в 2017 году конкурса. Как сообщил глава комитета, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, президентские гранты получит почти 1 тысяча некоммерческих организаций из 79 регионов. Всего в рамках первого конкурса распределено 2,25 млрд рублей, средняя сумма гранта составила примерно 2,2 млн рублей.

3 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина". Этим распоряжением Фонду президентских грантов было выделено 4,3 млрд рублей на проведение двух конкурсов по распределению грантов. Впоследствии, в июле этого года, эта сумма была увеличена почти вдвое - до 7 млрд рублей.