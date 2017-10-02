Лиза Боярская и Евгений Миронов посадили боярышник в Риге

РИГА, 2 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова, Мария Иванова/. Актеры Елизавета Боярская и Евгений Миронов посадили боярышник в Риге по случаю открытия Международного театрального фестиваля "Золотая маска в Латвии". Церемония состоялась на берегу Городского канала в понедельник, передают корреспонденты ТАСС с места события.

Традиция посадки деревьев в центре города в рамках фестиваля "Золотая маска в Латвии" зародилась в 2012 году. В течение пяти в Риге участники смотра высадили уже 15 деревьев, в том числе золотолиственные ивы, акации, яблони и черную ольху. На этот раз столицу Латвии украсил боярышник, посаженный актерами Елизаветой Боярской и Евгением Мироновым.

Боярышник от Театра наций

Табличка с надписью "Государственный театр наций" укреплена на ограде, окружившей то дерево, которое посадил Миронов. Возглавляемый им коллектив привез на фестиваль в Ригу спектакль "Иванов" по Чехову, где худрук исполняет главную роль. В постановке также задействованы Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова, Игорь Гордин, Виктор Вержбицкий.

"Свое первое дерево - оливковое - я посадил в апреле этого года в Артеке, где состоялась презентация фильма "Время первых", - сказал ТАСС актер. - В Риге я посадил свое второе дерево - боярышник". А на вопрос, сколько домов построил Миронов, он ответил: "Ни одного. Зато я построил дворец - Театр наций".

Что касается Боярской, то, по ее словам, она посадила уже несколько деревьев и кустов. "Я довольно часто бываю в Риге, и, возвращаясь сюда вновь, я буду знать, что здесь есть дерево, высаженное собственными руками, да еще и в центре города. Мне это очень приятно. В этом есть что-то сакральное: многое проходит, а деревья стоят. Меняются поколения, растут дети, меняются обстоятельства климатические и политические, а что-то остается неизменным", - рассказала актриса.

"Мне очень нравится возвращаться в Ригу, - продолжила Боярская. - Здесь очень взыскательная театральная публика, избалованная хорошими спектаклями и серьезными театральными коллективами. Поэтому каждый раз привозить сюда спектакли - будь то спектакль МДТ (актриса работает в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга - прим. ТАСС), или Театра наций, - это всегда большая ответственность. И этих гастролей мы всегда ждем".

Участие вице-мэра Риги

В церемонии принял участие и вице-мэр Риги Андрис Америкс. "В рамках этого фестиваля я посадил деревья уже во многих местах в центре города, в том числе в двух парках. Большое спасибо и Театру наций, который поддержал озеленение нашего города", - поделился он с ТАСС.

"Каждый театр, который приезжает к нам на фестиваль, высаживает свои деревья", - отметил Америкс. Саженцы для этой ежегодной акции по традиции предоставило муниципальное предприятие "Рижские леса".

Политик подчеркнул, что столичная мэрия уже много лет поддерживает проведение этого фестиваля в Риге, который стал одним из основных осенних событий в культурной жизни города. "Поддерживаем и морально, и финансово", - уточнил Америкс.

"Любовь тоже иногда нужно материально поддерживать", - добавил он. Что же касается объема финансирования фестиваля, то, с его слов, он составляет десятки тысяч евро.

Этот фестиваль, по мнению вице-мэра, способствует развитию культурных связей между Россией и Латвией. "Театральная жизнь - одна из тех вещей, которая очень сближает. И я сам стараюсь побывать на максимальном количестве спектаклей. К нам на фестиваль приезжают даже москвичи, потому что в своем городе они не могут достать билеты на спектакли. Считаю, что это очень удачный проект", - оценил он.

О фестивале

Фестиваль "Золотая Маска в Латвии" включен в межгосударственную программу культурного обмена между министерствами культуры Латвии и России и является одним из крупнейших культурно-гуманитарных проектов двух стран. Цель смотра - представить латвийской публике лучшие драматические, балетные, оперные, кукольные спектакли России - лауреатов и номинантов Национальной театральной премии России "Золотая маска", а также способствовать широкому профессиональному обмену мнениями между театральными деятелями обеих стран.