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Писатель Салман Рушди поздравил своего коллегу Исигуро с Нобелевской премией

Культура
5 октября, 17:47 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, октября. /ТАСС

Рушди, в частности, отметил также и музыкальный талант Кадзуо Исигуро, добавив, что Бобу Дилану надо посторониться

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ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Британский писатель Салман Рушди поздравил своего друга, коллегу и соотечественника Кадзуо Исигуро с присуждением ему Нобелевской премии в области литературы. Слова лауреата престижной Букеровской премии 1981 года приводит на своем сайте газета The Guardian.

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"Поздравления моему старому другу Ишу (Ish, от начальных букв фамилии писателя - прим. ТАСС), работы которого я люблю и которыми восхищаюсь с того момента, как я впервые прочел "Там, где в дымке холмы", - сказал он, имея в виду второй роман родившегося в Нагасаки и живущего в Лондоне автора. Он был опубликован в 1982 году.

"Он играет на гитаре и также пишет песни! Посторонись, Боб Дилан", - добавил Рушди (американский певец Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в прошлом году - прим. ТАСС).

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Нобелевская премия - 2017
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Рушди, Салман
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