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В Москве представили альбом-каталог автографов Марины Цветаевой к 125-летию поэта

Культура
5 октября, 22:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Альбом содержит 28 инскриптов на собственных сборниках и пять - на других книгах

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Альбом-каталог автографов "Библиофильский венок М. И. Цветаевой", изданный к 125-летию поэта, представлен в четверг в Государственном литературном музее.

Подарочное издание включает изображения и описания дарственных надписей Цветаевой на собственных книгах и оттисках, открытки, хранящиеся в коллекционных собраниях главы Роспечати Михаила Сеславинского и известного исследователя творчества поэтессы, коллекционера Льва Мнухина.

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"Лев Абрамович Мнухин сделал первый обзор о наличии автографов Цветаевой в частных коллекциях, - рассказал Сеславинский. - Потом возникла идея все это представить ударно. И мы решили создать венок из двух коллекций".

По его словам, альбом, в том числе, содержит 28 инскриптов на собственных сборниках, пять - на других книгах. Здесь же представлены 18 писем и 11 открыток, фотографии личных вещей из коллекций, портреты Цветаевой.

Главным сокровищем альбома названы восемь писем поэтессы к философу и писателю Льву Шестову. Представлены также приписки Цветаевой на письмах мужа - Сергея Эфрона к дочери Ариадне, есть письмо самой 13-летней Марины к матери.

Изучая артефакты, считают создатели венка, можно многое узнать о жизни Цветаевой в разные периоды жизни.

Редкие экземпляры

На сегодняшний день известно о 110 книгах Марины Цветаевой с ее дарственными надписями. Коллекционеры выразили надежду, что новый альбом "подаст пример всем обладателям еще не опубликованных и не продемонстрированных публике автографов Марины Цветаевой".

В собраниях Сеславинского и Мнухина хранятся все прижизненные издания поэта.

Согласно экспертным данным, наиболее редкими считаются эмигрантские - "Разлука", "Стихи к Блоку", "Царь-девица", "Психея", "После России", "Ремесло" и "Молодец".

Альбом-каталог вышел тиражом 500 экземпляров, над его оформлением работал художник Борис Трофимов.

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