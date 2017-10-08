Чем "удивительные формулы" Цветаевой привлекают читателей к ее творчеству

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Спрос на сборники Марины Цветаевой в канун 125-летия поэта вырос вдвое. Об этом ТАСС сообщила руководитель сети "Московский Дом книги" Надежда Михайлова.

"Накануне 125-летия со дня рождения Марины Цветаевой спрос на ее произведения вырос почти в два раза, об этом свидетельствуют результаты аналитического замера, проведенного в преддверии юбилея автора, - отметила Михайлова. - Интерес к творчеству Цветаевой за последние годы не снижается".

Самыми востребованными, по данным руководителя книжной сети, остаются сборники избранных стихотворений Цветаевой, популярны дневники поэта - "Я не любовная героиня" и письма Марины Цветаевой и Бориса Пастернака "Чрез лихолетие эпохи... : письма 1922-1936 годов".

Энциклопедия любви и страсти

Старший научный сотрудник Дома-музея Цветаевой в Болшеве и Дома-музея Цветаевой в Москве, историк литературы, библиофил Лев Мнухин рассказал ТАСС о причинах востребованности поэтессы у современного читателя.

Интерес к ее творчеству, по мнению Мнухина, объясняется удивительными формулами Цветаевой, которые пронзают душу и хорошо запоминаются.

"Ее поэзия - энциклопедия страсти, энциклопедия любви в хорошем смысле слова, - заметил он. - Цветаева открывает язык читателю. Очень часто и в прозе, и в стихах она выражалась формулами, вслушайтесь: "Друг - есть действие", "Дорог укор - в упор". Таких формул множество".

Еще один секрет популярности кроется в многогранности. "Нет жанра, где бы она не была представлена самым мощным образом - поэзия, проза, драматургия, философские статьи, эпистолярное творчество ", - заметил Лев Мнухин.

"Ее письма - это продолжение прозы, но с такими фактами, которые можно найти только там, - сказал он. - В прошлом году вышел последний пятый том собрания "Марина Цветаева. Письма". Там есть все - до предсмертных записок, причем с черновиками. Это замечательный подарок к ее юбилею и для специалистов, и для читателей".

Навязывать нельзя

Мнухин рассказал, что уже более 50 лет изучает творчество поэтессы и до сих пор узнает новое. "Меня захватила проза Марины Ивановны. Начал читать "Пленный дух", "Дом у старого Пимена" и уже не мог остановиться, - поделился исследователь. - Вы знаете, до сих пор я читаю и нахожу что-то новое. Настолько у нее разнообразная, глубокая, в общем-то бездонная поэзия. Цветаева хлещет через край, при таком слиянии смысла и слова".

Развернуть Марина Цветаева, 1914 год © ТАСС Марина Цветаева, 1914 год © ТАСС

Мнухин предупредил, что в творчество поэтессы надо входить осторожно, возвращаться к нему, если во время знакомства что-то не понравилось или не открылось сразу.

"Ее нельзя навязывать ни в коем случае. В ее творчество надо входить постепенно, - заметил он. - Читайте стихи 1915-1917 гг. Тогда Цветаева становится по-настоящему поэтом. Хотя истинная Цветаева - это 1920-е годы. Идете с самого начала, читаете детские стихи и вдруг подходите к "Стихам к Блоку" или "Стихам о Москве", и вам уже начинает нравится и вы желаете идти дальше, дальше".

События к юбилею

В воскресенье в "Московском Доме книги" на Новом Арбате пройдут чтения избранных стихотворений поэтессы. Актрисы Ольга Кабо и Нина Шацкая покажут фрагмент спектакля "Я искала тебя".

В Библиотеке им. Фурцевой продемонстрируют художественный фильм о Цветаевой - "Зеркала" режиссера Марины Мигуновой.

В Государственном литературном музее к 125-летию Цветаевой открылась выставка "Душа, не знающая меры...". В ее рамках будут проходить биографические экскурсии. Так, 11 октября состоится прогулка "Домики с знаком породы" по Арбату и арбатским переулкам Марины Цветаевой. 25 октября состоится экскурсия "Москва! - Какой огромный странноприимный дом!". Участники прогуляются по Тверскому бульвару и его переулкам - местам детства и взросления Цветаевой, узнают, где она родилась, где напечатала свою первую книгу, где венчалась с Сергеем Эфроном.

28 октября состоится тематическая прогулка "Цветаевские адреса: между Поварской и Новым Арбатом".

Из биографии

Марина Цветаева родилась 8 октября (26 сентября по старому стилю) 1892 года в Москве. В 1910 году на личные средства издала свой первый сборник стихов - "Вечерний альбом". Творчество молодой поэтессы положительно оценили Валерий Брюсов, Николай Гумилев и Максимилиан Волошин.

В 1912 году вышла замуж за литератора Сергея Эфрона, в том же году в семье родилась дочь Ариадна. Революция и Гражданская война разлучили поэтессу и ее супругом. Эфрон был участником Белого движения, с начала 1920-х годов проживал в эмиграции.

Развернуть Рабочий стол Марины Цветаевой в музее-квартире в Болшево © Сергей Величкин/ТАСС Рабочий стол Марины Цветаевой в музее-квартире в Болшево © Сергей Величкин/ТАСС

В 1922 году Цветаева получила разрешение на выезд из Советской России и вместе с дочерью Ариадной направилась в Берлин, где встретилась с мужем. В годы эмиграции вышли сборники "Психея", "Ремесло" и др. В 1924 году была создана "Поэма Горы" и "Поэма Конца". В 1928 году в Париже был опубликован сборник стихотворений "После России". В эмиграции также были написаны прозаические произведения, в том числе "Поэт и Время", очерки "Мой Пушкин" и "Пушкин и Пугачев", др.

В 1937 году Эфрон и Ариадна переехали в СССР. В июне 1939 года поэтесса также вернулась на родину. В августе 1939 года была арестована Ариадна Эфрон (осуждена за шпионаж, приговорена к восьми годам исправительно-трудовых лагерей), в октябре - Сергей Эфрон (осужден за измену Родине, расстрелян в августе 1941 года).

Цветаева проживала в Москве, в Болшеве (ныне - в черте г. Королев Московской обл.) и в Голицыне. Занималась литературными переводами.

В августе 1941 года поэтесса вместе с сыном Георгием прибыла в эвакуацию в Елабугу (ныне - Республика Татарстан). Ощущение безысходности привело ее к самоубийству. Цветаева ушла из жизни 31 августа 1941 года. Похоронена в Елабуге.