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Матвиенко: распределение средств на культуру должно быть честным и прозрачным

Культура
12 октября, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 12 октября./ТАСС

По мнению спикера Совфеда, государство и деятели культуры должны создать условия, исключающие необходимость поиска каких-либо "лазеек" в схемах финансирования

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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 октября./ТАСС/. Финансирование культурных проектов, театральных постановок или съемок фильмов должно быть справедливым, среди режиссеров не должно быть любимчиков. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Распределение средств, которые выделяются на культуру, должно быть прозрачным, честным, гласным. Не должно быть так, что вот люблю больше этого режиссера - выделю ему больше средств. Финансирование должно быть справедливым", - сказала Матвиенко в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг. По ее словам, нужно развивать и меценатскую деятельность, которую необходимо поощрять, в том числе налоговыми льготами.

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Спикер Совфеда отметила, что в финансировании культуры есть определенные сложности.

"У нас есть закон о порядке государственных закупок. Но если, скажем, для ГУП "Водоканал" такая схема подходит, то для творческого коллектива, театра, музея, киностудии не подходит совершенно. Представьте, актриса играет королеву Великобритании, и ей необходимо сшить уникальное, эксклюзивное платье. Однако в соответствии с этим законом театр должен выставить заявку на конкурс. Это же абсурд! А заказ сценариев? Его тоже надо проводить через конкурс", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что "от этой ерунды и глупости надо избавляться". "Такие нелепости могут толкать деятелей культуры если не на злоупотребления, то на определенные нарушения, потому что спектакль "горит", а надо готовить документацию, объявлять конкурс, ждать 40 дней и прочее. Вот здесь должны быть разумные меры, учитывающие специфику творческой деятельности", - отметила спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что государству вместе с деятелями культуры нужно поработать и создать такие условия, которые исключат саму необходимость поиска каких-либо "лазеек" в схемах финансирования. "Здесь, я считаю, есть и наши недоработки. Думаю, вместе с Министерством культуры профильным комитетам Совета Федерации стоит вернуться к этому вопросу, посмотреть, где и что можно сделать для творческих организаций. Мы такую работу проведем", - сказала глава верхней палаты парламента.

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