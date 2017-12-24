Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В петербургской филармонии прошел концерт в честь Родиона Щедрина, посвященный его юбилею

Культура
24 декабря, 23:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Губернатор Петербурга отметил, что композитор "удивительно сочетает в своей музыке классику и новаторство"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/ В Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича приветствовали в воскресенье композитора Родиона Щедрина, к 85-летию которого был приурочен заключительный вечер XVIII Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств".

"Сегодняшний концерт для меня - в этом зале, священном для всей истории российской музыки, - очень большое событие", - обратился к аудитории юбиляр после того, как поздравить его перед началом программы на сцену поднялся губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Слова градоначальника о таланте Щедрина, "удивительно сочетающего в своей музыке классику и новаторство", - и пожелания сил для создания новых произведений - зал и оркестр поддержали, поднявшись со своих мест и устроив овацию.

Чествование мастера

Концерт был полностью посвящен сочинениям Щедрина, принадлежащих к разным жанрам и десятилетиям его творчества. Открыла вечер "Старинная музыка российских провинциальных цирков" (Концерт №3 для большого симфонического оркестра, созданный в 1989 году), относящаяся к обширной группе произведений композитора, обращенных к теме Родины.

Под управлением народного артиста России Николая Алексеева музыканты заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии исполнили также Parabola concertante для виолончели, струнного оркестра и литавр (2001), которое композитор посвятил Мстиславу Ростроповичу. Солистом выступил лауреат Международного конкурса имени Чайковского виолончелист Александр Бузлов.

Давняя дружба

Во втором отделении за дирижерский пульт поднялся художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии маэстро Юрий Темирканов, о котором Щедрин отозвался как о "верном старом огромном друге". Он вспомнил особый момент их сотворчества, когда Темирканов участвовал в репетициях первой постановки оперы Щедрина "Мертвые души" (1976) и, "работая в Ленинграде, 37 раз приезжал в Большой театр".

Смотрите также
Родион Щедрин

Родион Щедрин: предложений от театров больше, чем когда-либо

Концерт продолжили сюита из первой оперы Щедрина "Не только любовь" (1964), в которой песня и частушки Варвары прозвучали в исполнении солистки Михайловского театра Олеси Петровой (меццо-сопрано), и одно из популярных сочинений композитора - концерт для оркестра "Озорные частушки" (1963), которое он сам определил как "много вариаций на много тем". В финале вечера были исполнены "Два танго Альбениса" (1991, 1996), петербургская премьера которых также состоялась под управлением Юрия Темирканова.

С Петербургом, как признал Родион Щедрин, для него в жизни многое связано. "Мой друг Андрюша Петров сказал мне однажды: "Переезжай в Петербург, тебя здесь любят". И я сегодня в этом убедился", - поблагодарил он поклонников за теплый прием. После завершения концерта публика вновь устроила бурные овации Щедрину, маэстро Темирканову и всем исполнителям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Щедрин, Родион Константинович Полтавченко, Георгий Сергеевич Ростропович, Мстислав Леопольдович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военнослужащий ВС Украины попросил статус беженца на погранпосту в Брянской области
2
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
3
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
4
"Справедливая Россия" проведет съезд для поддержки выдвижения Путина на выборах президента
5
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
6
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
7
Полиция сообщила, что на акции в Лермонтовском сквере в Москве собралось около 300 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама