В петербургской филармонии прошел концерт в честь Родиона Щедрина, посвященный его юбилею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/ В Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича приветствовали в воскресенье композитора Родиона Щедрина, к 85-летию которого был приурочен заключительный вечер XVIII Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств".

"Сегодняшний концерт для меня - в этом зале, священном для всей истории российской музыки, - очень большое событие", - обратился к аудитории юбиляр после того, как поздравить его перед началом программы на сцену поднялся губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Слова градоначальника о таланте Щедрина, "удивительно сочетающего в своей музыке классику и новаторство", - и пожелания сил для создания новых произведений - зал и оркестр поддержали, поднявшись со своих мест и устроив овацию.

Чествование мастера

Концерт был полностью посвящен сочинениям Щедрина, принадлежащих к разным жанрам и десятилетиям его творчества. Открыла вечер "Старинная музыка российских провинциальных цирков" (Концерт №3 для большого симфонического оркестра, созданный в 1989 году), относящаяся к обширной группе произведений композитора, обращенных к теме Родины.

Под управлением народного артиста России Николая Алексеева музыканты заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии исполнили также Parabola concertante для виолончели, струнного оркестра и литавр (2001), которое композитор посвятил Мстиславу Ростроповичу. Солистом выступил лауреат Международного конкурса имени Чайковского виолончелист Александр Бузлов.

Давняя дружба

Во втором отделении за дирижерский пульт поднялся художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии маэстро Юрий Темирканов, о котором Щедрин отозвался как о "верном старом огромном друге". Он вспомнил особый момент их сотворчества, когда Темирканов участвовал в репетициях первой постановки оперы Щедрина "Мертвые души" (1976) и, "работая в Ленинграде, 37 раз приезжал в Большой театр".

Концерт продолжили сюита из первой оперы Щедрина "Не только любовь" (1964), в которой песня и частушки Варвары прозвучали в исполнении солистки Михайловского театра Олеси Петровой (меццо-сопрано), и одно из популярных сочинений композитора - концерт для оркестра "Озорные частушки" (1963), которое он сам определил как "много вариаций на много тем". В финале вечера были исполнены "Два танго Альбениса" (1991, 1996), петербургская премьера которых также состоялась под управлением Юрия Темирканова.

С Петербургом, как признал Родион Щедрин, для него в жизни многое связано. "Мой друг Андрюша Петров сказал мне однажды: "Переезжай в Петербург, тебя здесь любят". И я сегодня в этом убедился", - поблагодарил он поклонников за теплый прием. После завершения концерта публика вновь устроила бурные овации Щедрину, маэстро Темирканову и всем исполнителям.