Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" стал триумфатором премии "Золотой глобус"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус" завершилась триумфом кинокартин "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) британца Мартина Макдоны и "Леди Бёрд" (Lady Bird) американки Греты Гервиг. Эти фильмы собрали трофеи в самых престижных номинациях.

Премия, присуждаемая ежегодно Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, считается второй по значимости после "Оскара". Прямую трансляцию из отеля The Beverly Hilton вела в воскресенье телекомпания NBC.

Фильм британца про Америку

Лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" выдвигалась в шести категориях, завоевав "Золотой глобус" в номинациях "Лучший драматический фильм", "Лучшая актриса драматического фильма", "Лучший актер второго плана" и "Лучший сценарий". В первом случае поражение потерпели фаворит сезона - "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканца Гильермо дель Торо, эпопея о Второй мировой войне "Дюнкерк" (Dunkirk) британца Кристофера Нолана, "Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name) итальянца Луки Гуаданьино и "Секретное досье" (The Post) именитого Стивена Спилберга. Исполнительница главной женской роли в "Трех билбордах..." Фрэнсис Макдорманд произвела большее впечатление на журналистов Голливуда, чем Джессика Честейн ("Большая игра", Molly's Game), Салли Хокинс ("Форма воды"), титулованная Мэрил Стрип ("Секретное досье") и Мишель Уильямс ("Все деньги мира", All the Money in the World). Для 60-летней Макдорманд, которая четырежды номинировалась на "Оскар" и завоевала эту премию за главную роль в ленте "Фарго" (Fargo, 1995), нынешний "Золотой глобус" стал первым в творческой карьере.

Макдона вырвал победу также у сценаристов Элизабет Ханна и Джоша Сингера ("Секретное досье"), Аарона Соркина ("Большая игра"), дель Торо и Ванессы Тейлор ("Форма воды"), а также Гервиг ("Леди Бёрд"). Британец - обладатель "Оскара" за короткометражный игровой фильм "Шестизарядный" (Six Shooter, 2004), он также номинировался на эту премию за сценарий к черной комедии "Залечь на дно в Брюгге" (In Bruges, 2007). 49-летний Сэм Рокуэлл, сыгравший в "Трех билбордах..." роль второго плана, добавил "Золотой глобус" к "Серебряному медведю" Берлинского кинофестиваля (за лучшую мужскую роль в картине "Признания опасного человека" (Confessions of a Dangerous Mind, 2002).

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" повествует о непорядочности и халатности тех, кто в силу своей профессии должен защищать и помогать обычным гражданам, о произволе и нежелании что-либо предпринимать. Кинолента уже завоевала награду 74-го Венецианского кинофестиваля (за сценарий).

Фиаско "Секретного досье" и утешительный приз дель Торо

Лента "Леди Бёрд" принесла творческому коллективу "Золотой глобус" в двух номинациях. Эта трагикомедия о девушке, мечтающей вырваться из небольшого американского провинциального городка в Нью-Йорк, была признана лучшей в категории "Комедия или мюзикл", обойдя кинокартины "Горе-творец" (The Disaster Artist) Джеймса Франко, "Прочь" (Get Out) Джордана Пила, "Величайший шоумен" (The Greatest Showman) Майкла Грэйси и "Тоня против всех" (I, Tonya) Крэйга Гиллеспи.

Сирша Ронан, сыгравшая в "Леди Бёрд" главную роль, опередила всех в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле". Следует отметить, что ее соперницами были такие профессионалы кинематографа, как Джуди Денч ("Виктория и Абдул", Victoria & Abdul), Эмма Стоун ("Битва полов", Battle of the Sexes) и Хелен Миррен ("В поисках праздника", The Leisure Seeker). 23-летняя Ронан дважды (в 2008 и 2016 годах) номинировалась на премию "Оскар" - за роли в фильмах "Искупление" (Atonement) и "Бруклин" (Brooklyn).

Также стоит отметить успеху Гари Олдмана, который, несмотря на солидный послужной список, номинировался и получил "Золотой глобус" впервые. Удача сопутствовала артисту в категории "Лучший актер драматического фильма" благодаря работе в картине "Темные времена" (Darkest Hour). В этой номинации у Олдмана были соперники в лице Тома Хэнкса ("Секретное досье"), Дэниэла Дэй-Льюиса ("Призрачная нить", Phantom Thread), Дензела Вашингтона ("Роман Израэл, Esq.", Roman J. Israel, Esq.) и молодого Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"). Последнего эксперты почти единодушно прочили в победители.

"Форма воды" - история любви немой женщины из секретной лаборатории и человека-амфибии - пока не оправдала возложенных на нее надежд. Эта картина выдвигалась на "Золотой глобус" в самом большом количестве - семи номинациях, однако принесла культовому режиссеру дель Торо награду за режиссуру, а композиторам - за музыкальное сопровождение.

Мексиканцу не удалось повторить рекорд мюзикла "Ла-Ла Ленд" (La La Land) режиссера Дэмьена Шазелла, который в прошлом году завоевав премию "Золотой глобус" во всех семи категориях, где он был представлен. В прошлом максимально приблизились к этому результату фильмы "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978). Каждая из лент была удостоена этой премии в шести номинациях.

Неудача постигла Спилберга и его "Секретное досье", которые выдвигались в шести категориях, но остались с пустыми руками. Фильм вышел в прокат в США 22 декабря прошлого года. Основанная на реальных событиях лента переносит зрителей в 1971 год и повествует о первой женщине - издателе газеты Washington Post Кэтрин Грэм и ее редакторе Бене Брэдли, роли которых исполнили Мэрил Стрип и Том Хэнкс. Казалось бы сюжет о разоблачении тайн администрации 36-го президента США Линдона Джонсона (1908-1973) должен был покорить голливудских журналистов, однако этого не произошло.

Второй "Золотой глобус" не дался

Картина "На пределе" (Aus dem Nichts) немца Фатиха Акина достаточно неожиданно завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В данной категории конкурировали также российская лента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, режиссерская работа Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers), выдвинутая от Камбоджи, шведский "Квадрат" (The Square) Рубена Эстлунда, завоевавший в прошлом году главный приз Каннского кинофестиваля, а также "Фантастическая женщина" (Una mujer fantastica) чилийца Себастьяна Лелио.

Многие прочили победу работе Джоли, "Квадрату" и российской картине. Звягинцев имел шанс взять второй "Золотой глобус", повторив успех 2015 года с "Левиафаном".

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в прошлом году в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где лента была удостоена Приза жюри. Однако расставаться с Лос-Анджелесом создателям картины рано. "Нелюбовь" входит в шорт-лист девяти претендентов на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Какие из них в итоге номинируют на эту престижную награду, станет известно 23 января.

Открыл оскаровский сезон

Вручение "Золотого глобуса" открыло оскаровский сезон в США. В ближайшие два месяца лучших из лучших назовут профессиональные объединения актеров, режиссеров, сценаристов и других работников киноиндустрии Соединенных Штатов. Сезон, представляющий цикл в американском кинематографе, традиционного закрывает церемония вручения премии "Оскар", присуждаемой Американской академией киноискусств. Эта церемония состоится в 90-й раз в Лос-Анджелесе 4 марта.