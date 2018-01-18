Минкультуры не станет отказывать "Приключениям Паддингтона - 2" в прокате

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не имеет оснований для отказа кинофильму "Приключения Паддингтона - 2" в прокатном удостоверении с 1 февраля 2018 года. Об этом заявил в четверг статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский на заседании комитета Госдумы по культуре.

"Прокатные удостоверения могут быть не выданы или могут быть отозваны только по закрытому перечню оснований, например, пропаганда насилия, экстремизма, порнографии и так далее. Этих оснований в этом фильме нет, поэтому он будет показан", - сказал Журавский.

Ранее в пресс-службе компании-прокатчика фильма заявили, что Минкультуры перенесло начало проката кинофильма "Приключения Паддингтона - 2" с 18 января на 1 февраля 2018 года в связи с тем, что изначальная дата совпадала с премьерой другой картины. Кинопрокатчик также предоставил копию письма Минкультуры с отказом.

Ранее в четверг замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, комментируя ситуацию с лентой, отметил, что прокатчик допустил нарушение, открыв продажу билетов на показы фильма до получения прокатного удостоверения.

Фильм "Приключения Паддингтона - 2" снят на основе серии книг для детей о медвежонке по имени Паддингтон английского писателя Майкла Бонда. По мотивам рассказов в 1970-1980-х годах был снят мультсериал. В 2014 году на экраны кинотеатров вышел полнометражный фильм "Приключения Паддингтона", собравший более $250 млн в мировом прокате.