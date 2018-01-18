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Минкультуры не станет отказывать "Приключениям Паддингтона - 2" в прокате

Культура
18 января, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Ранее стало известно, что начало проката фильма перенесли с 18 января на 1 февраля

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не имеет оснований для отказа кинофильму "Приключения Паддингтона - 2" в прокатном удостоверении с 1 февраля 2018 года. Об этом заявил в четверг статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский на заседании комитета Госдумы по культуре.

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Премьера "Приключений Паддингтона 2" перенесена на две недели

"Прокатные удостоверения могут быть не выданы или могут быть отозваны только по закрытому перечню оснований, например, пропаганда насилия, экстремизма, порнографии и так далее. Этих оснований в этом фильме нет, поэтому он будет показан", - сказал Журавский.

Ранее в пресс-службе компании-прокатчика фильма заявили, что Минкультуры перенесло начало проката кинофильма "Приключения Паддингтона - 2" с 18 января на 1 февраля 2018 года в связи с тем, что изначальная дата совпадала с премьерой другой картины. Кинопрокатчик также предоставил копию письма Минкультуры с отказом.

Ранее в четверг замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, комментируя ситуацию с лентой, отметил, что прокатчик допустил нарушение, открыв продажу билетов на показы фильма до получения прокатного удостоверения.

Фильм "Приключения Паддингтона - 2" снят на основе серии книг для детей о медвежонке по имени Паддингтон английского писателя Майкла Бонда. По мотивам рассказов в 1970-1980-х годах был снят мультсериал. В 2014 году на экраны кинотеатров вышел полнометражный фильм "Приключения Паддингтона", собравший более $250 млн в мировом прокате.

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