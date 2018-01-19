СМИ: солистку The Cranberries похоронят в родной деревне в Ирландии

ТАСС, 19 января. Похороны солистки рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан состоятся 23 января в Ирландии. Об этом в пятницу сообщил ирландский национальный телеканал RTE.

По его информации, О'Риордан будет похоронена в родной деревне Баллибрикен в графстве Лимерик на юго-западе Ирландии. На мессе будут присутствовать семья и друзья певицы. Общественная церемония прощания пройдет в воскресенье в церкви святого Иосифа в городе Лимерик, столице одноименного графства.

Солистка The Cranberries скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Представители певицы в своем сообщении для прессы указали, что никаких данных о причине смерти пока нет. Певица находилась в британской столице на коротком сеансе звукозаписи. По информации телеканала Sky News, О'Риордан намеревалась записать во вторник новую версию песни Zombie совместно с рок-группой Bad Wolves.

Долорес О'Риордан была вокалисткой популярной рок-группы The Cranberries с 1990 года. Как сообщала в мае 2017 года группа на официальной странице в Facebook, "врачи рекомендовали Долорес О'Риордан немедленно сделать перерыв в работе на четыре недели по медицинским причинам, связанным с проблемами со спиной", из-за чего были отменены 15 концертов европейского тура The Cranberries в мае и июне 2017 года.

По данным Би-би-си, певица страдала от биполярного расстройства. В 2014 году О’Риордан рассказала газете Belfast Telegraph, что за год до этого она попыталась совершить суицид при помощи передозировки. Полиция Лондона начала расследование причин скоропостижной кончины певицы.